В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни и разливы рек

На Кубани до 16 июня продлили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильных дождях

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 16 июня, сообщили в министерстве ГО и ЧС Кубани. В ведомстве просят следить за погодными изменениями и в случае затопления звонить 112.

Синоптики краснодарского гидрометцентра уточнили, что в крае пройдут сильные ливни, местами с грозой, а также усилится ветер до 20-22 м/с. На реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

Как писали Юга.ру, от непогоды пострадали несколько районов края. В Сочи ночью из берегов вышла река Мацеста, а в Отрадненском районе затопило улицы и дворы. Ранее удар стихии приняли на себя Кропоткин и Мостовской район.