В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни и разливы рек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани до 16 июня продлили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильных дождях

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 16 июня, сообщили в министерстве ГО и ЧС Кубани. В ведомстве просят следить за погодными изменениями и в случае затопления звонить 112.

Синоптики краснодарского гидрометцентра уточнили, что в крае пройдут сильные ливни, местами с грозой, а также усилится ветер до 20-22 м/с. На реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. 

Как писали Юга.ру, от непогоды пострадали несколько районов края. В Сочи ночью из берегов вышла река Мацеста, а в Отрадненском районе затопило улицы и дворы. Ранее удар стихии приняли на себя Кропоткин и Мостовской район.

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В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни и разливы рек

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