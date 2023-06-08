На Шаумянском перевале сошел оползень и разрушил часть дороги

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Туапсе
    © Фото пресс-службы мэрии Туапсе

Оползень на Шаумянском перевале разрушил часть автодороги

В Туапсинском районе сошел оползень на Шаумянском перевале. На участке 97 км + 400 метров разрушилась одна полоса автодороги, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Ширина оползневого участка составила 40 метров, длина — 60 метров. Место обрушения огородили блоками. В Шаумянском поселении ввели режим ЧС муниципального уровня.

В краевом оперштабе сообщили, что движение осуществляется по одной полосе. Оползневые процессы продолжаются. 

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Специалисты уже обследовали участок и определили перечень восстановительных работ. Необходимо провести инженерно-геологические изыскания, комплекс противооползневых мероприятий, восстановить земляное полотно, проезжую часть и обустроить подпорную стену.

Отметим, дорога соединяет центральную часть Шаумянского сельского поселения с хутором Шубинка и селом Навагинское.

Ранее Юга.ру писали, что адвокаты из Адыгеи создали петицию с просьбой возобновить строительство тоннеля через Шаумянский перевал. Работы там остановили в 2008 году. 

Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко говорил в 2017 году, что для возобновления работ необходима повторная разработка проектно-сметной документации. Её стоимость составляла около 4 млрд рублей.

Дороги Туапсинский район

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