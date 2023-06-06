В Мостовском районе размыло единственную дорогу к двум населенным пунктам
Ливень в Мостовском районе размыл мост и два поселка остались без сообщения
В Мостовском районе из-за сильного дождя без сообщения остались село Никитино и поселок Кировский. Там поднялись ручьи и размыли мостовые переходы грунтовой дороги Никитино — Кировский.
Объездной дороги нет. В краевом оперштабе сообщили, что для восстановления дороги направили специальную технику.
Глава Мостовского района Сергей Ласунов уточнил, что дорогу размыло между Бурным и Никитино в двух местах.
В поселке Кировском живут всего несколько человек, в селе Никитино — чуть более 20, пишет «Кубань 24».
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