В Мостовском районе размыло единственную дорогу к двум населенным пунктам

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ливень в Мостовском районе размыл мост и два поселка остались без сообщения

В Мостовском районе из-за сильного дождя без сообщения остались село Никитино и поселок Кировский. Там поднялись ручьи и размыли мостовые переходы грунтовой дороги Никитино — Кировский.

Объездной дороги нет. В краевом оперштабе сообщили, что для восстановления дороги направили специальную технику.

Глава Мостовского района Сергей Ласунов уточнил, что дорогу размыло между Бурным и Никитино в двух местах. 

В поселке Кировском живут всего несколько человек, в селе Никитино — чуть более 20, пишет «Кубань 24».

Ранее Юга.ру писали, что в Лабинском районе из лагеря «Мечта» эвакуировали 79 детей. Еще троих жителей эвакуировали из станицы Владимирской. 

Мостовский район Погода Стихийные бедствия

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В Мостовском районе размыло единственную дорогу к двум населенным пунктам
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