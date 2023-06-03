В конце июня из Сочи в Абхазию запустят круизный лайнер

Краснодарский край

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  • Морской порт Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Морской порт Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

На конец июня запланирован первый рейс круизного лайнера Сочи — Абхазия. За весь сезон лайнер совершит 11 рейсов

Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет курсировать из Сочи в Абхазию в конце июня, сообщило «РИА Новости». Судно прибудет в порт Сочи 21 июня, а 29 — отправится в первый рейс.

Всего за лето планируется совершить 11 рейсов. Лайнер будет выходить из порта Сочи ночью и отправляться в Сухум, где простоит три дня.

Директор сочинского порта Юрий Владимиров рассказал, что морское сообщение с Абхазией положительно скажется на турпотоке порта и увеличит его примерно на 5-10 %. 

Ранее Юга.ру писали, что авиакомпания Red Wings перенесла старт прямых рейсов из Сочи в Грузию на две недели. 

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