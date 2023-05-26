В Краснодарском крае в выходные прогнозируют град и сильные дожди

Синоптики рассказали об ухудшении погоды на Кубани 27 и 28 мая

В Краснодаре ожидаются сильные дожди, грозы и град. Сохраняется штормовое предупреждение. Ветер западной четверти 4-9 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 25-27°С.

В крае в субботу, 27 мая, переменная облачность. Днем прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью 11-16°С, днем 22-27°С; в горах ночью 7-12°С, днем 18-23°С. На Черноморском побережье ночью 13-18°С, днем 19-24°С.

До конца суток 28 мая ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°С, днем 23-28°С; в горах ночью 7-12°С, днем 19-24°С. На Черноморском побережье днем температура поднимется до 28°С.

Как сообщали ранее Юга.ру, 26 мая в Ростове-на-Дону выпал мощный град, он повредил автомобили, в городе затопило дороги.