На курорте «Роза Хутор» открыли горный вейк-парк

На курорте «Роза Хутор» на высоте 1050 метров над уровнем моря можно заняться вейкбордингом или сапсерфингом

После зимнего сезона на курорте возобновил работу горный вейк-парк на высоте 1050 метров над уровнем моря на Верхнем озере. Он предназначен для катания на вейкборде и сапборде. Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома и акробатики. Он также имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и серфингом.

«Роза Вейк-Парк» работает ежедневно с 10:00 до 17:30.



Добраться до него можно на трансфере, который каждый час отправляется из Горной Олимпийской деревни курорта «Роза Хутор», или пешком по тропе «Озерный траверс». Планируется, что горный вейк-парк будет открыт вплоть до середины осени.



Узнать подробности и записаться на катание можно по телефону +7(988)888-06-05.

«Верхнее озеро, где находится парк, заполнено горной водой, глубина водоема — более пяти метров, его зеркало занимает около 1,4 га со средней температурой 22 градуса. В парке работают две реверсивные лебедки: с автоматическим управлением (для начинающих) и с фигурами для прыжков (для продвинутых райдеров). Фигуры в парке выполнены с учетом последних мировых тенденций в вейкбординге», — рассказывают в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Катанию на вейке обучают тренеры с огромным опытом работы и инструкторскими лицензиями. Они помогут не только сделать первые шаги новичкам, но и значительно повысить уровень катания тем, кто давно знаком с вейкбордом. Гостей обеспечивают всем необходимым — выдают гидрокостюмы, жилеты, шлемы. Это помогает соблюдать меры безопасности. Катание на вейках доступно детям с пяти лет в присутствии родителей», — отметил руководитель вейк-парка курорта «Роза Хутор» Владислав Зязин.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, в парке предусмотрели зону для катания на сапбордах, сауну, территорию для релакса с зонтами и тентами, летнее кафе быстрого питания.

Горный вейк-парк на «Роза Хутор» — единственный в России — впервые открыли в 2020 году. К новому летнему сезону его тщательно подготовили: из озера спустили воду, а его чащу очистили; провели профилактику установок; обновили террасы, зоны отдыха и прокатное оборудование.