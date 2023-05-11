В Краснодаре покажут спектакль по роману Луиджи Пиранделло «Кто-то. Никто. Сто тысяч»

В краснодарском «Одном театре» 13 мая покажут моноспектакль «Кто-то. Никто. Сто тысяч» по одноимённому роману Луиджи Пиранделло

Произведение итальянского писателя поставила выпускница Санкт-петербургской театральной академии Влада Сотникова. Проект сочетает в себе современный танец, классический театр, перформанс, графику и музыку.

В философском романе нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло главный герой — мужчина, но в своей инсценировке режиссёрка сделала повествование от женского лица.

«Интернациональность команды, работающей над спектаклем, даёт возможность взглянуть на смысл данного романа с разных ракурсов. Сирия, Зимбабве, Россия, Италия — смелый тандем коллективного бессознательного каждого из участников», — говорится в описании проекта.

Начало спектакля в 17:00. Возрастное ограничение 16+. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара и Геленджика в мае проходят «Волшебные вечера». Зрители могут увидеть документальный фильм-выставку «Бернини», оперу «Свадьба Фигаро», ленту Ксении Гапченко «Временные ограничения», балет «Роден, её вечный идол».