Жители станицы Полтавской написали обращение президенту

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Кремля
    © Фото пресс-службы Кремля

Они пожаловались на региональные власти и правоохранительные органы

Жители станицы Полтавской хотят направить обращение президенту РФ. Об этом они сообщили в телеграм-канале «Полтавская против свалки» и разместили там текст письма.

Как написали активисты, поводом послужил инцидент 27 апреля в станице Ивановской. Жители Полтавской поехали в Краснодар на встречу с губернатором Кубани, чтобы лично рассказать о ситуации со свалкой, но их остановили наряды ДПС. По словам активистов, им мешали добраться до краевой столицы.

«Как только мы доехали до станицы Ивановской, автобус остановили сотрудники полиции. Были ДПС и какие-то другие люди в форме. Они сказали, что по их информации мы едем устраивать несанкционированный митинг. Мы объяснили, что едем сдать обращение в приемную губернатора, показали им письменное обращение. В автобусе не было ни транспарантов, ни плакатов, вообще ничего такого,  что могло бы указывать на намерение наших бабушек и дедушек устроить незаконный митинг. Полиция нашим словам и бумагам не поверила и устроила полный личный обыск всех граждан, находившихся в автобусе», — написано в письме. 

Жители станицы просят президента «разобраться и принять хоть какие-то меры, чтобы восстановить наши нарушенные права и наказать (если есть за что) слишком ретивых сотрудников». 

Как писали Юга.ру, в апреле активисты написали письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Они просили принять их лично из-за ситуации со свалкой.

Владимир Путин Красноармейский район ТБО

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