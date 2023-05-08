В Краснодаре затопило Ростовское шоссе, Российскую улицу и коттеджный поселок

Краснодарский край

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  • SIN_4068 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_4068 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8 мая в Краснодаре начались затопления из-за дождей, которые синоптики прогнозировали на ближайшие два дня

В соцсетях опубликовали несколько видео с улиц Краснодара, где ливневая канализация прогнозируемо не справилась со стихией.

Люди присылали записи с улиц Солнечной, Российской, Ивановской, Агрохимической, Ростовского шоссе и коттеджного поселка «Изумрудный город».

Также горожане делились впечатлениями от резкого неприятного запаха на затопленных кварталах.

Ливневая канализация Краснодара давно стала одной из любимых и больных тем для шуток горожан. Другие мемы о столице Кубани можно изучить здесь.

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