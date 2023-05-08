В Краснодаре затопило Ростовское шоссе, Российскую улицу и коттеджный поселок

8 мая в Краснодаре начались затопления из-за дождей, которые синоптики прогнозировали на ближайшие два дня

В соцсетях опубликовали несколько видео с улиц Краснодара, где ливневая канализация прогнозируемо не справилась со стихией.

Люди присылали записи с улиц Солнечной, Российской, Ивановской, Агрохимической, Ростовского шоссе и коттеджного поселка «Изумрудный город».

Также горожане делились впечатлениями от резкого неприятного запаха на затопленных кварталах.