В Краснодаре 13 мая откроется новый скаковой сезон

Помимо непосредственно скачек, зрителей ждут концертная программа, конкурс дамских и детских шляпок, розыгрыш подарков. Весь день для азартных гостей будет работать конный тотализатор. Общий призовой фонд скакового дня составит 1 млн рублей.

Краснодарский ипподром находится по адресу улица Беговая, 11. Начало в 10:00. Билеты в продаже, стоимость 800 рублей.

Скаковой сезон продлится до октября. Каждый день посвятят определенной тематике: День Победы, Дружбы народов, День белого, День студентов Кубани, День казака и лошади. В юбилейном сезоне в 13-й раз пройдут Скачки на Кубок Губернатора Краснодарского края, в 11-й раз состоится Осенний кубок коннозаводчиков России.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» изменили правила получения QR-кодов для входа в Японский сад. Теперь входные билеты будут выдавать весь день.