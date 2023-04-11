ГК ТОЧНО по инициативе собственника Николая Амосова в честь 50-летия Карасунского округа Краснодара построит универсальную инклюзивную площадку для спорта, игр и отдыха и передаст ее жителям

Площадка появится в Городском саду «Карасунский» вдоль улицы Сормовская. Это авторская разработка проектного бюро ГК ТОЧНО, которую сконструируют под индивидуальный дизайн-проект. На территории в 1 га спроектировали зоны активности для разных возрастов и адаптировали их для детей с ограниченными возможностями здоровья. Архитекторы разработали двухуровневую площадку с большим пандусом, чтобы посетители могли комфортно подниматься как пешком, так и на коляске. Общая сумма инвестиций — около 70 млн рублей.

© Изобажение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Вся конструкция разделится на три зоны: игровую, пространство с тренажерами для детей до 14 лет и зону с тренажерами для взрослых и теннисным столом. Качели и воркаут-локации рассчитаны на всех и подстраиваются под потребности юных и взрослых гостей.

В игровой зоне будут качели, геопластика (искусственно созданный рельеф), песочница, тактильные игровые элементы, зеркальный лабиринт и музыкальное оборудование. Растущие на территории деревья не уничтожат, а интегрируют в площадку с помощью отверстий в настиле. В локации обустроят современный санузел.

© Изобажение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изобажение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изобажение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Главное отличие инклюзивной игровой и спортивной площадки с параворкаутом от обычной в том, что при проектировании в нее закладываются игровые комплексы с гораздо большими габаритами. Это делают специально — для того, чтобы на площадках могли свободно развернуться инвалидные коляски, а игровые элементы были доступны для всех.

«Важно верить, что всё получится»: Репортаж из квартиры сопровождаемого проживания для людей с аутизмом в Краснодаре

«Поздравляю горожан с 50-летием Карасунского округа. С этим местом связано мое детство. Я родился в Краснодаре, на Комсомольском закончил школу. Рад, что наш город и край активно преображаются. Видно, как много делается Вениамином Ивановичем Кондратьевым и местными властями для развития региона и, в частности, поддержки спорта. Спорт — это неотъемлемая часть жизни, и он должен быть доступен каждому. В современной городской среде необходимы подобные площадки Мы решили стать первыми, кто привнесет этот тренд в Краснодар. Это инвестиции в нашу страну, в молодое поколение людей с позитивным восприятием спорта и открытых друг другу», — отметил генеральный директор ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Инициативу ГК ТОЧНО одобрил и поддержал мэр города Евгений Наумов.

К строительству площадки приступят в мае, а завершить планируют в сентябре 2023 года.