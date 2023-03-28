Эксперт: отдых в Сочи подорожал на 30%. Антимонопольная служба ничего не может с этим сделать

На фоне падения интереса россиян к Крыму летний отдых в Сочи подорожал на 20–30% по сравнению с прошлым годом

Десятидневный отпуск в отеле «четыре звезды» с трёхразовым питанием обойдётся двоим туристам в среднем в 220 тыс. рублей. Для сравнения, примерно такая же стоимость на отдых в Турции и Египте, причём с опцией all inclusive. Стоимость проживания в гостиницах «три звезды» осталась на обычном уровне, сообщают в Альянсе турагентств России.

Заставить владельцев сочинских отелей снизить цены невозможно, поскольку отечественное законодательство не предусматривает государственного регулирования цен на гостиничные и санаторно-курортные услуги.

Причиной такого подорожания в Сочи стало снижение спроса на отдых в Крыму. Как объяснил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, это связано с логистическими сложностями. Аэропорт Симферополя закрыт уже больше года, проезд через Крымский мост на автомобиле затруднен, поездов недостаточно.

«Из-за всех этих проблем Крым, на мой взгляд, будет в минусе на 3–4 млн человек по итогам сезона. В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%», — отметил эксперт.

Алексан Мкртчян добавил, что крымским отельерам необходимо снизить стоимость услуг на 40%. И некоторые действительно это сделали, но только на ближайшие месяцы — апрель-май.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что на ценообразование в Сочи также повлияла инфляция.

Как писали Юга.ру, летний отдых в Краснодарском крае подорожал на 13,8%. Сутки в среднем обойдутся отдыхающим в 3,3 тыс. рублей.