В Ростовской области отменили гонки на тракторах

Организаторы гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» сообщили, что отменили соревнования в 2023 году. Причиной стала нестабильная международная обстановка.

«Агротехнологический холдинг «Бизон», организатор гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу», рассчитывает, что в скором времени ситуация станет более благоприятной и он сможет провести масштабный тракторный турнир в традиционном формате», — сообщили на странице холдинга Вконтакте.

Соревнования проводились ежегодно в Ростовской области с 2002 года. Последний раз гонки состоялись в 2019 году, затем их отменяли из-за коронавирусных ограничений.

Как писали Юга.ру, осенью 2022 года в Сочи отменили фестиваль бейсджампинга, на котором должны были установить мировой рекорд по прыжкам. Причины такого решения организаторы не назвали.