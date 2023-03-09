В Ростовской области отменили гонки на тракторах

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Причиной стала нестабильная международная обстановка

Организаторы гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» сообщили, что отменили соревнования в 2023 году. Причиной стала нестабильная международная обстановка.

«Агротехнологический холдинг «Бизон», организатор гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу», рассчитывает, что в скором времени ситуация станет более благоприятной и он сможет провести масштабный тракторный турнир в традиционном формате», — сообщили на странице холдинга Вконтакте.

Соревнования проводились ежегодно в Ростовской области с 2002 года. Последний раз гонки состоялись в 2019 году, затем их отменяли из-за коронавирусных ограничений.

Как писали Юга.ру, осенью 2022 года в Сочи отменили фестиваль бейсджампинга, на котором должны были установить мировой рекорд по прыжкам. Причины такого решения организаторы не назвали. 

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