В Краснодаре и Ростове отменили концерты Александра Реввы. Ранее его выступления призывали игнорировать участники СВО
Концерты обещали перенести на новые даты
Об отмене выступлений сообщил сам Ревва в своих соцсетях. Концерты должны были состояться 15 февраля в Ростове-на-Дону и 16 февраля в Краснодаре..
«Концерты переносятся из-за независящих от меня «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия». В ближайшие дни организаторы объявят новые даты концертов», — написал артист.
Также Ревва добавил, что организаторы переносили концерт четыре раза на протяжении двух лет. Это было связано с пандемией коронавируса.
Ранее в соцсетях появилось видео с просьбой игнорировать концерт артиста в Краснодаре. На нем мужчина от имени участников СВО и бойцов Кубанского казачьего войска предлагает «наказать рублем» Ревву. Также по словам военного, средства от продажи билетов на концерт могут пойти украинской армии.
В феврале 2022 года Александр Ревва выложил в инстаграме несколько публикаций, в которых выступил с критикой СВО. Напомним, артист родился в Донецке, затем переехал в Россию.
На отмену концерта пользователи соцсетей отреагировали по-разному. Кто-то поддержал такое решение, а кто-то обещал дождаться осени и не сдавать билеты.