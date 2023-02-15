В Краснодаре и Ростове отменили концерты Александра Реввы. Ранее его выступления призывали игнорировать участники СВО

Об отмене выступлений сообщил сам Ревва в своих соцсетях. Концерты должны были состояться 15 февраля в Ростове-на-Дону и 16 февраля в Краснодаре..

«Концерты переносятся из-за независящих от меня «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия». В ближайшие дни организаторы объявят новые даты концертов», — написал артист.

Также Ревва добавил, что организаторы переносили концерт четыре раза на протяжении двух лет. Это было связано с пандемией коронавируса.

Ранее в соцсетях появилось видео с просьбой игнорировать концерт артиста в Краснодаре. На нем мужчина от имени участников СВО и бойцов Кубанского казачьего войска предлагает «наказать рублем» Ревву. Также по словам военного, средства от продажи билетов на концерт могут пойти украинской армии.