В Краснодаре и Ростове отменили концерты Александра Реввы. Ранее его выступления призывали игнорировать участники СВО

Краснодарский край, Ростовская область

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  • Александр Ревва, Закрытие «Новой волны — 2019» в Сочи © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру
    Александр Ревва, Закрытие «Новой волны — 2019» в Сочи © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру

Концерты обещали перенести на новые даты

Об отмене выступлений сообщил сам Ревва в своих соцсетях. Концерты должны были состояться 15 февраля в Ростове-на-Дону и 16 февраля в Краснодаре..

«Концерты переносятся из-за независящих от меня «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия». В ближайшие дни организаторы объявят новые даты концертов», — написал артист.

Также Ревва добавил, что организаторы переносили концерт четыре раза на протяжении двух лет. Это было связано с пандемией коронавируса.

Ранее в соцсетях появилось видео с просьбой игнорировать концерт артиста в Краснодаре. На нем мужчина от имени участников СВО и бойцов Кубанского казачьего войска предлагает «наказать рублем» Ревву. Также по словам военного, средства от продажи билетов на концерт могут пойти украинской армии.

В феврале 2022 года Александр Ревва выложил в инстаграме несколько публикаций, в которых выступил с критикой СВО. Напомним, артист родился в Донецке, затем переехал в Россию.

На отмену концерта пользователи соцсетей отреагировали по-разному. Кто-то поддержал такое решение, а кто-то обещал дождаться осени и не сдавать билеты.

Как писали Юга.ру, ранее на юге страны отменили выступления Инстасамки. Мэр Пятигорска заявил, что концерт вызвал негативную реакцию горожан, а позже его поддержал глава Краснодара.

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