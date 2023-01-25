Инстасамка едет на юг. В Пятигорске выступают за отмену концерта, в Краснодаре раскупают билеты

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что направил организаторам концерта Инстасамки рекомендацию об отмене концерта исполнительницы. Кроме того, власти города обратились в полицию с просьбой провести проверку организации выступления.

«Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним). Провёл встречу с собственником ДК «София» — организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края», — написал Ворошилов.

Ранее обращение с просьбой отменить концерт направили губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и полпреду президента в СКФО Юрию Чайке активисты общества «Наследие империи».

Концерт Инстасамки в Пятигорске должен состояться 15 марта в ДК «София». Концертный зал вмещает почти 2,4 тыс. человек. Стоимость билетов начинается от 1,7 тыс. рублей, в наличии они пока есть.