Инстасамка едет на юг. В Пятигорске выступают за отмену концерта, в Краснодаре раскупают билеты
Мэр Пятигорска выступает за отмену концерта, он назвал Инстасамку «ограниченным человеком»
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что направил организаторам концерта Инстасамки рекомендацию об отмене концерта исполнительницы. Кроме того, власти города обратились в полицию с просьбой провести проверку организации выступления.
«Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним). Провёл встречу с собственником ДК «София» — организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края», — написал Ворошилов.
Ранее обращение с просьбой отменить концерт направили губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и полпреду президента в СКФО Юрию Чайке активисты общества «Наследие империи».
Концерт Инстасамки в Пятигорске должен состояться 15 марта в ДК «София». Концертный зал вмещает почти 2,4 тыс. человек. Стоимость билетов начинается от 1,7 тыс. рублей, в наличии они пока есть.
Также концерты Инстасамки пройдут в Сочи и Краснодаре. В краевой столице продолжают билеты уже почти раскупили, на концерт в городе-курорте тоже пока еще можно попасть.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что контент Интасамки направлен на развращение детей и обвинила певицу в пропаганде наркотиков. Также по словам Мизулиной, продажа билетов на концерты происходит бесконтрольно и в залах находятся несовершеннолетние дети.
В ответ на это Инстасамка написала, что едет в концертный тур с обновленной программой без мата и старого материала.
«На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок. Это в прошлом. Я вас услышала и всё поняла уже давно. Мне 22 года, я шарю че происходит, от меня подставы не ждите, я и моя команда соскучились по нашей аудитории и ничего кроме классной музыки и хорошего настроения мы с собой не везем! Мы ни в коем случае не пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее. Я замужем и ни о какой проституции речи не может быть. Все, что меня интересует — это дарить людям настроение и делать классную музыку», — написала исполнительница.
Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске отменили концерт группы «Кар-мэн». Причину такого решения власти города не озвучили.