В Новороссийске назначили новых вице-мэров

Краснодарский край

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  • Гордума и администрация Новороссийска © Скриншот google.com/maps
    Гордума и администрация Новороссийска © Скриншот google.com/maps

Новыми заместителями стали Дмитрий Приймак и Людмила Гребенюк

В мэрии Новороссийска назначили новых заместителей главы города. Ими стали бывший старший помощник прокурора Новороссийска Дмитрий Приймак и начальник правового управления мэрии Людмила Гребенюк.

Информация о их назначении появилась в соцсетях, официального релиза об этом на сайте администрации нет. Но новые вице-мэры уже указаны в структуре на портале администрации.

Заместители главы заняли должности Татьяны Ворониной и Романа Козки. В декабре Юга.ру писали, что они написали заявления на увольнение и покинут свои посты досрочно.

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