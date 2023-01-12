В Новороссийске назначили новых вице-мэров

В мэрии Новороссийска назначили новых заместителей главы города. Ими стали бывший старший помощник прокурора Новороссийска Дмитрий Приймак и начальник правового управления мэрии Людмила Гребенюк.

Информация о их назначении появилась в соцсетях, официального релиза об этом на сайте администрации нет. Но новые вице-мэры уже указаны в структуре на портале администрации.

Заместители главы заняли должности Татьяны Ворониной и Романа Козки. В декабре Юга.ру писали, что они написали заявления на увольнение и покинут свои посты досрочно.