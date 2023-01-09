29% жителей Краснодарского края не хватило новогодних выходных

Служба исследований hh.ru выяснила, что 29% жителей Кубани считают, что выходных дней и праздников должно быть больше. Чаще всего такого мнения придерживаются сотрудники сферы образования, юристы и маркетологи.

Еще 13% жителей кубани сказали, что им все равно, так как они работают по сменном графику. 52% считают, что выходных и праздничных дней достаточно, а 6% заявили, что выходных должно быть меньше.

«Мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше — 6% против 3%. Кроме того, чем старше соискатель, тем выше вероятность, что он будет выступать за сокращение количества выходных дней: если среди респондентов 18-24 лет такой точки зрения придерживаются лишь 1%, то среди респондентов старше 55 лет — уже 10%», — рассказали аналитики hh.ru.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 40% россиян считают Новый год главным праздником в году. Многие начинают копить на праздник заранее и потратить до 25 тыс. рублей на новогодний стол.