На Западном обходе Краснодара достроили ЖК «Светлоград»

СК «Семья» ввела в эксплуатацию последнюю очередь ЖК «Светлоград» — литеры 15, 16 и 17

Дома рассчитаны на 1629 квартир и 62 тысячи кв. метров жилья. Литеры сдали на полгода раньше планового срока.

Комплекс из 32 домов начали строить в 2014 году. «Светлоград» стал первым проектом СК «Семья». Все дома построили и сдали в срок, многие из них — досрочно.

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«ЖК «Светлоград» — очень значимый проект для СК «Семья». За 8 лет мы создали не просто жилые дома, а развитый и самодостаточный микрорайон. Сделать жизнь наших клиентов комфортной и безопасной — это то, на что мы ориентировались все эти годы. Сегодня в комплексе живут более 7 тыс. семей. Мы гордимся этой цифрой и реализованным проектом. Благодарим жителей за доверие и поздравляем — теперь их комплекс завершён на 100%», — сказал гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.

© Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Как отмечают в пресс-службе застройщика, ЖК «Светлоград» — один из самых благоустроенных и зеленых комплексов в городе. Это подтверждают не только отзывы жителей, но и оценка администрации края: два года подряд ЖК «Светлоград» получал престижную награду — лучший реализованный жилой комплекс в категории «Стандартное жилье».

На территории комплекса построили школу № 105 и детский сад «Стрекоза», а рядом с социальными учреждениями — прогулочную аллею протяженностью более одного километра и пруды. Круглогодичное озеленение, деревья, кустарники, цветники, иллюминация сделали микрорайон уютным и привлекательным для прогулок.

В комплексе создан собственный коммерческий кластер: магазины, сервисные точки, пункты выдачи, кофейни, фитнес-клубы, салоны красоты, детские и медицинские центры, стоматологии и другие важные для жизни места. Благодаря этому в районе сформировалась самодостаточная инфраструктура, жителям зачастую не нужно выезжать за пределы комплекса, чтобы получить необходимую услугу.

В течение 8 лет с каждой новой очередью в проект внедряли передовые технологии и современные дизайнерские решения. Например, на входах в подъезды в завершающих проект литерах установили видеодомофоны. Они позволят жителям комплекса открывать дверь при помощи приложения, предварительно убедившись, что входящий — «свой» человек. Также в новых домах есть система видеонаблюдения без слепых зон.

© Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Территория 15 и 16 литеров организована по принципу «закрытый двор без машин». Внутреннее пространство между домами огорожено металлическим забором, чтобы родители могли отпускать детей поиграть во дворе, не переживая за их безопасность. Кроме того, ограждение защищает территорию от посторонних людей.

Передача квартир дольщикам начнется с 12 января 2023 года, в настоящий момент на сайте СК «Семья» открыта онлайн-запись на выдачу ключей по ссылке.