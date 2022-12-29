В центре Краснодара достроили детсад на 160 мест
Детский сад в краснодарском ЖК «Все Свои» у Садового моста сдали в эксплуатацию
Пресс-служба строительной компании «Семья» сообщила о получении разрешительных документов. За год строители возвели двухэтажное здание, проложили инженерные сети и благоустроили территории. Сейчас детсад полностью готов к работе.
29 декабря соцобъект посетил мэр Краснодара Евгений Наумов с рабочим визитом.
«Первых воспитанников в новом детском саду планируют принять во втором квартале 2023 года. Это достойный образец комплексной застройки — детский сад уже готов, а новые многоэтажки еще строят. Такой подход к развитию территорий наконец стал «золотым стандартом» для Краснодара», — сказал Наумов.
«Садик в переулке Элеваторный по праву можно назвать самым современным в центре Краснодара. При строительстве уделено особое внимание безопасности — использованы самые качественные материалы, строго в соответствии со СНиП. Рядом строится муниципальная школа на 1100 мест, которая будет сдана еще до ввода в эксплуатацию всех домов ЖК «Все Свои». Таким образом, жители комплекса будут полностью обеспечены социальной инфраструктурой для детей», — сказал гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.
Детские комнаты уже готовы: в группах стоят кровати, мебель, на окнах висят уютные занавески. На первом этаже разместятся две ясельные группы для малышей от 1,5 до 3 лет. Группы для детей 4-7 лет находятся на 1 и 2 этажах. Ремонт полностью завершен: на полу линолеум, стены окрашены, потолки отделаны панелями со светильниками. Все материалы сертифицированы и имеют паспорта соответствия для применения в детских учреждениях.
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В санузлах — специальная сантехника для детей: все небольшого размера, детям точно будет удобно. Раковины в группах от 4 до 7 лет расположены на высоте 50 см, в группах от 1,5 до 3 лет — на высоте 40 см. Есть также специальное оборудование — для обработки и дезинфекции горшков. В старших группах зоны санузлов девочек и мальчиков разделены.
На входе в детсад — тепловая завеса, чтобы холодный воздух не проникал в помещение. Температуру можно отслеживать и регулировать с помощью специальных термодатчиков в холлах. На первом этаже во всех группах, спальнях и раздевалках дополнительно к основному отоплению предусмотрены теплые полы.
Территория садика закрыта для посторонних, на пропускном пункте дежурит охранник. Родители смогут попасть внутрь по индивидуальному магнитному ключу. По всему периметру снаружи и внутри здания размещено свыше 60 камер видеонаблюдения. На 1 этаже расположен еще один пост охраны. Сотрудники безопасности видят всё на мониторах. Камеры работают круглосуточно.
В Краснодаре чиновники хотят внедрить современную систему видеонаблюдения:
Питание в садике будет организовано полностью автономно. Пищеблок площадью порядка 600 кв. метров содержит мясной, рыбный, овощной, варочный цеха, холодильный отсек, помещения для мойки посуды, кладовые и другие технические зоны. Завтрак, обед, полдник и ужин — весь дневной рацион будет приготавливаться здесь.
В детском саду есть физкультурный зал. На 140 кв. метрах можно делать утреннюю зарядку и заниматься спортом. Рядом с физкультурным находится музыкальный зал. Здесь будут проходить самые значимые в жизни ребят события — музыкальные занятия, отчетные концерты для родителей, новогодние утренники.
В садике есть медицинский блок площадью 50 кв. метров. В нем несколько кабинетов, где детям окажут первую помощь. Рядом кабинеты логопеда и психолога.
«Садик расположен в ЖК «Все свои» — это пять домов уровня бизнес-класса в центре Краснодара. Его особенность — современный архитектурный облик, панорамные виды на историческую часть города, система «умный дом», доступ по Face-ID. Комплекс будет сдан в 3 квартале 2024 года», — заключили в пресс-службе застройщика.