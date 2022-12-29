В центре Краснодара достроили детсад на 160 мест

Пресс-служба строительной компании «Семья» сообщила о получении разрешительных документов. За год строители возвели двухэтажное здание, проложили инженерные сети и благоустроили территории. Сейчас детсад полностью готов к работе.

29 декабря соцобъект посетил мэр Краснодара Евгений Наумов с рабочим визитом.

«Первых воспитанников в новом детском саду планируют принять во втором квартале 2023 года. Это достойный образец комплексной застройки — детский сад уже готов, а новые многоэтажки еще строят. Такой подход к развитию территорий наконец стал «золотым стандартом» для Краснодара», — сказал Наумов.

«Садик в переулке Элеваторный по праву можно назвать самым современным в центре Краснодара. При строительстве уделено особое внимание безопасности — использованы самые качественные материалы, строго в соответствии со СНиП. Рядом строится муниципальная школа на 1100 мест, которая будет сдана еще до ввода в эксплуатацию всех домов ЖК «Все Свои». Таким образом, жители комплекса будут полностью обеспечены социальной инфраструктурой для детей», — сказал гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.

Детские комнаты уже готовы: в группах стоят кровати, мебель, на окнах висят уютные занавески. На первом этаже разместятся две ясельные группы для малышей от 1,5 до 3 лет. Группы для детей 4-7 лет находятся на 1 и 2 этажах. Ремонт полностью завершен: на полу линолеум, стены окрашены, потолки отделаны панелями со светильниками. Все материалы сертифицированы и имеют паспорта соответствия для применения в детских учреждениях.