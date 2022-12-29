В Новороссийске два вице-мэра могут досрочно покинуть должности — СМИ

«Наша газета» со ссылкой на источники в городской администрации сообщила, что два вице-мэра написали завления на увольнение. Это Татьяна Воронина, которая курировала вопросы делопроизводства, архива, внутренней политики, ведомственного контроля и организационной работы, и Роман Козка, курирубщий сферу правового контроля.

Отмечается, что документы об увольнении еще не подписали. В пресс-службе мэрии Новороссийска сказали Юга.ру, что официально заместители главы находятся на своих местах. На сайте администрации они еще числялятся в команде главы.

Воронина известна по предвыборному скандалу, который произошел в 2020 году. Сообщалось, что лидер местного отделения «Справедливой России» Михаил Ерохин пришел к чиновнице и стал вымогать деньги от кандидатов в депутаты гордумы за то, чтобы на избирательных участках не было наблюдателей от партии и провокаторов, препятствующих выборам.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске депутаты сдали неполные налоговые декларации. Они не указали доходы в общей сумме более 6,4 млн рублей, не упомянули 3 земельных участка, также один из депутатов не сообщил сведения о том, что является учредителем юридического лица.