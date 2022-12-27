В Краснодаре хотят снести несколько десятков гаражей и павильонов

Администрация Краснодара опубликовала постановление о сносе 78 самовольных построек в городе. В их числе гаражи, павильоны, шлагбаумы и блок-комнаты.

Постановление подписали 23 декабря. Когда приступят к сносу и в какой срок это сделают — не уточняется.