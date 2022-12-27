В Краснодаре хотят снести несколько десятков гаражей и павильонов
В нескольких районах Краснодара решили снести самовольно построенные гаражи
Администрация Краснодара опубликовала постановление о сносе 78 самовольных построек в городе. В их числе гаражи, павильоны, шлагбаумы и блок-комнаты.
Постановление подписали 23 декабря. Когда приступят к сносу и в какой срок это сделают — не уточняется.
В Западном внутригородском округе под снос попали:
- 1. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи строения № 28, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0206007:188 — металлический гараж № 1.
- 2. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи строения № 28, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0206007:188 — металлический гараж № 2.
- 3. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи строения № 28, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0206007:188 — металлический гараж № 3.
- 4. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи строения № 28, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0206007:188 — металлический гараж № 4.
- 5. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи строения № 28, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0206007:188 — металлический гараж № 5.
- 6. Ул. им. 70-летия Октября, вблизи строения № 28, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0206007:188 — металлический гараж № 6.
- 7. Ул. Рождественская Набережная, вблизи строения № 17, — шлагбаум.
- 8. Ул. Минская, вблизи строения № 1, — шлагбаум.
- 9. Ул. Минская, вблизи строения № 1, — металлическое сооружение.
- 10. Ул. Красная, вблизи строения № 167/3, — пристройка.
- 11. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 1.
- 12. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 2.
- 13. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 3.
- 14. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 4.
- 15. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 5.
- 16. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 6.
- 17. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 7.
- 18. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 8.
- 19. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 9.
- 20. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 10.
- 21. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 11.
- 22. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 12.
- 23. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 13.
- 24. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 14.
- 25. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 15.
- 26. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — металлический гараж № 16.
- 27. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — заборное ограждение № 1.
- 28. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — заборное ограждение № 2.
- 29. Ул. Южная, вблизи строения № 25, — заборное ограждение № 3.
- 30. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 242, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205022:4 — металлический гараж № 1.
- 31. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 242, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205022:4 — металлический гараж № 2.
- 32. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 242, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205022:4 — металлический гараж № 3.
- 33. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 242, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205022:4 — металлический гараж № 4.
- 34. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 242, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205022:4 — заборное ограждение.
- 35. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 242, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205022:4 — павильон.
- 36. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 242, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0205022:4 — металлический гараж.
- 37. Ул. Красная, вблизи строения № 155, — элементы детской игровой площадки.
В Карасунском округе хотят снести:
- 1. Ул. Таманская, вблизи строения № 184, — навес.
- 2. Ул. им. Дежнёва, вблизи строения № 42, — СТО.
- 3. Ул. им. Дежнёва, вблизи строения № 42, — блок-комната.
- 4. Ул. им. Дежнёва, вблизи строения № 42, — блок-комната № 2.
- 5. Ул. им. Дежнёва, вблизи строения № 42, — заборное ограждение.
- 6. Ул. им. Дежнёва, вблизи строения № 42, — блок-комната № 3.
- 7. Ул. им. Дежнёва, вблизи строения № 42, — туалет.
- 8. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 1, — металлический гараж № 1.
- 9. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 1, — металлический гараж № 2.
- 10. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 1, — металлический гараж № 3.
- 11. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 1, — металлический гараж № 4.
- 12. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — морской контейнер № 1.
- 13. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — морской контейнер № 2.
- 14. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — строение из морских контейнеров.
- 15. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — строение из морских контейнеров № 2.
- 16. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — навес № 1.
- 17. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — навес № 2.
- 18. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — заборное ограждение с воротами.
- 19. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — павильон.
- 20. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — туалет.
- 21. Ул. им. Тюляева, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0414012:2, — металлическое сооружение.
- 22. Ул. Сормовская, № 9/2, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:19185, — металлический гараж.
- 23. Ул. Сормовская, № 9/2, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:19185, — заборное ограждение с воротами.
В Прикубанском округе под снос попали:
- 1. Ул. Славянская, № 85/2 — павильон № 1 в составе торгового ряда.
- 2. Ул. Славянская, № 85/2 — павильон № 2 в составе торгового ряда.
- 3. Ул. Славянская, № 85/2 — павильон № 3 в составе торгового ряда.
- 4. Ул. Славянская, № 85/2 — павильон № 4 в составе торгового ряда.
- 5. Ул. Славянская, № 85/2 — павильон № 5 в составе торгового ряда.
- 6. Ул. Российская, вблизи дома № 158, — металлический гараж № 1.
- 7. Ул. Российская, вблизи дома № 158, — металлический гараж № 2.
- 8. Ул. Российская, вблизи строения № 255/Б, — павильон.
В центре города снесут:
- 1. Пр. 4-й Воронежский, вблизи строения № 1/2, — забор.
- 2. Ул. Ставропольская, вблизи жилого многоквартирного дома № 81, — шлагбаум.
- 3. На пересечении ул. Длинной и ул. Красноармейской — пост охраны.
- 4. На пересечении ул. Длинной и ул. Красноармейской — биотуалет.
- 5. На земельном участке с кадастровым номером 23:43:0309004:231 по ул. Старокубанской, № 2/2 — забор № 1.
- 6. На земельном участке с кадастровым номером 23:43:0309004:231 по ул. Старокубанской, № 2/2 — навес.
- 7. На земельном участке с кадастровым номером 23:43:0309004:231 по ул. Старокубанской, № 2/2 — забор № 2.
- 8. Ул. Московская, вблизи строения № 17, — заборное ограждение.
- 9. Ул. им. Айвазовского, вблизи строения № 97, — павильон.
- 10. Ул. им. Полины Осипенко, вблизи строения № 107, — вагон бытовка.
Сегодня, 12:00Летаем рядом с парком «Краснодар»
Что происходит в густонаселённом районе и решит ли трамвай его проблемы?