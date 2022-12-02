В Краснодаре откроется выставка «Волшебная кисть Елизаветы Бём»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском выставочном зале 6 декабря откроется выставка, посвященная художнице дореволюционной России

Елизавета Бём жила на рубеже XIX-XX веков. Она была профессиональным художником и иллюстратором. Считается, что Бём создала более 300 видов открыток, которые принесли ей известность в России. Их можно было увидеть в коллекциях императорской семьи и Третьяковской галерее.

На выставке в Краснодаре представят раритеты конца XIX — начала XX веков: антикварные открытки, иллюстрации к книгам, выпущенным в то время в Санкт-Петербурге, Париже и Нью-Йорке. Также можно будет увидеть уникальное издание книги-альбома «Типы из записок охотника И.С. Тургенева в силуэтах Е. Бём» 1883 года и почтовые открытки. Всего экспозиция включает 90 произведений.

Выставка будет работать с 6 декабря по 22 января в Краснодарском краевом выставочном зале по улице Рашпилевской, 32. Посетить её можно будет ежедневно с 12:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась  мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами», посвященная пандемии COVID-19. Она будет работать до 8 января в музее «Россия — моя история».

Афиша Выставки Искусство Краснодар

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