На Кубани декабрь начался с похолодания. До конца недели погода будет ухудшаться

Краснодарский край

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  • Зима в Краснодаре © Елена Синеок. ЮГА.ру
    Зима в Краснодаре © Елена Синеок. ЮГА.ру

На юг России пришёл антициклон, он принес морозный арктический воздух

1 декабря в Краснодаре облачно, осадков не прогнозируют, ветер днём усилится до 13 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 0°C, днём будет от 7 до 9°C.

В регионе местами обещают туман утром и ночью. Температуру воздуха в среднем по краю прогнозируют от 4 до 9°C. Порывы ветра местами будут достигать 17-22 м/с, в Новороссийске предупреждают о ветре до 24 м/с.

2 и 3 декабря в Краснодарском крае будет облачно, местами прогнозируют дожди, а в северной части региона и в горах — мокрый снег. Температура воздуха днём понизится до 2°C, ночью в некоторых частях региона столбики термометров опустятся до -2°C. В северных районах ожидается снижение до -5°.

На Черноморском побережье ожидают ночью от 5 до 10°C, днём — от 9 до 14°C.

Недавно Юга.ру рассказывали, что краснодарская фирма пообещала обогреватели европейцам за извинения перед Россией.

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