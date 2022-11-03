3-летняя Аделя в Сочи учит языки и любит петь, но стоять не может из-за ДЦП. Ей нужна ваша помощь

Аделина Ефремова родилась в Сочи недоношенной — весила меньше килограмма — и первые два месяца жизни провела в реанимации. В год ей поставили диагноз «детский церебральный паралич».

«Аделя — умная девочка, учит языки, поёт песенки, любит рассматривать книги с картинками и слушать сказки. Мы с мужем верим, что со временем дочка встанет на ноги и сможет учиться в обычной школе. Но наши ресурсы исчерпаны, и мы очень надеемся на вашу поддержку», — рассказывает мама Марина Ефремова.

Родители ежедневно занимаются с Аделей: лечебная гимнастика, массаж и поездки в реабилитационные центры помогают, но болезнь прогрессирует, и этого становится недостаточно. Летом девочку прооперировали в московской клинике, чтобы избавить от спазмов. Теперь нужно разрабатывать мышцы, увеличивать нагрузку на позвоночник и тазобедренные составы с помощью специального аппарата.

«Аделине необходим вертикализатор с функцией разведения ног. Вертикализация дает осевую нагрузку на кости, при ДЦП это останавливает остеопороз, контрактуры и деформации позвоночника. Кроме того, аппарат обеспечит физиологически правильное расположение внутренних органов. Девочка сможет стоять, что для неё очень важно, в том числе и с психологической точки зрения», — прокомментировала реабилитолог московской клиники «ОРТО-пространство» Екатерина Воробьёва.

На вертикализатор не хватает ещё 197 тыс. рублей. Чтобы помочь Аделе, достаточно перевести любую сумму через официальный сайт «Русфонда», QR-код ниже, отправить СМС на номер 5542 с суммой в тексте сообщения. Можно сделать пожертвование от юридического лица. Всё способы ищите здесь.