В Краснодарском крае построят экопромышленный парк за 1,3 млрд рублей. Где именно — неизвестно

Они появятся в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях. Площадь парка на Кубани составит до 10 га. В нём создадут производство по утилизации отходов мощностью не менее 60 тыс. тонн в год.

Ожидается, что такая мера поможет сократить нагрузку на окружающую среду и станет перспективной инвестицией в экономику регионов. На строительство экообъекта в Краснодарском крае из федерального бюджета выделят 1 млрд 306 млн 572 тыс. рублей — 124 млн 495 тыс. рублей в 2022 году, 445 млн 768 тыс. рублей в 2023 году и 736 млн 307 тыс. рублей в 2024 году.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, однако нет никакой информации, где именно его будут строить. Реализацией проекта займётся дочернее предприятие «Российского экологического оператора» — «Экологический цифровой оператор».

Как писали Юга.ру, 11 октября на Российском экологическом форуме Краснодарский край подписал соглашение о строительстве в регионе пяти комплексов по переработке отходов. Возводить их будет компания «РТ-инвест» при поддержке Российского экологического оператора. Сумма инвестиций — 23 млрд рублей .

Два дня спустя на официальном сайте администрации Анапы появилась новость о строительстве мусороперерабатывающего комплекса. Позже информацию удалили.

В начале ноября стало известно, что на ликвидацию масштабной свалки под Геленджиком выделят 257 млн рублей.