Жена мобилизованного Дмитрия Ларичева рассказала, как ей советуют купить тонометр и таблетки, чтобы муж отправился в зону военных действий

17 октября Дмитрия Ларичева мобилизовал военкомат по Западному и Прикубанскому округам Краснодара. Его отправили в военную часть в Майкопе, а после перевели на полигон, где обучают мобилизованных. «При оформлении никакого медицинского осмотра и тем более комиссии не было, в военной части в Майкопе осмотр также не проводили», — рассказывает Елена, жена Ларичева. Военно-учётная специальность Дмитрия — такелажник продовольственной службы. «Грузчик в простонародье», — поясняет Елена. Однако на учебном полигоне в военнике появился вкладыш с совсем другой отметкой — «ВУС № 100915, стрелок».

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«В первый день обучения, 20 октября, у него случился гипертонический криз. Его увезли на скорой с давлением 230/120 в военный госпиталь, который находится в Майкопе. По сей день он проходит там лечение». Елена и Дмитрий ещё не понимают , какой диагноз и какие показатели окажутся в выписке: её можно получить только после окончания лечения, а результаты обследований им не сообщают. Из телефонных разговоров с мужем Елена знает, что в почках на УЗИ у него обнаружили жидкость, увеличение щитовидной железы, несколько раз мужчине записывали кардиограмму. При этом спустя неделю в больнице у Дмитрия всё ещё высокое давление, состояние не улучшилось, а после корректировки лечения был ещё один скачок до 210/120. «Я спросила у командования центра обучения, возможно ли, что он теперь не попадает под мобилизацию, раз у него уже случился этот приступ, зафиксированный в медкарте. Командующий ответил, что нет, о демобилизации речи быть не может, его подлечат, он купит тонометр, таблетки,— и вперёд в зону СВО», — говорит Ларичева. Нервно усмехаясь, она вспоминает, что на горячей линии Минобороны получила примерно такой же ответ. «Я ездила к военному прокурору в Майкоп, беседовала с его заместителем. Он объяснил, что сейчас врач напишет категорию годности, «скорее всего, «А» уже не будет, но это на усмотрение врача». А почему комиссию не назначают? Сказал, что это только для тех, кто совсем не годен, а в остальных случаях врач просто пишет категорию», — пересказывает женщина. Елена оплачивает услуги адвоката. Вместе они составили рапорт и потребовали провести военно-врачебную комиссию: жена Дмитрия не согласна с тем, что его судьбу должен определить один врач. По словам Ларичевой, рапорт отправили в военный госпиталь и центр обучения.

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