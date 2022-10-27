«Его подлечат, и вперёд в зону СВО». Мобилизованный краснодарец попал в больницу в первый день обучения на полигоне
Жена мобилизованного Дмитрия Ларичева рассказала, как ей советуют купить тонометр и таблетки, чтобы муж отправился в зону военных действий
17 октября Дмитрия Ларичева мобилизовал военкомат по Западному и Прикубанскому округам Краснодара. Его отправили в военную часть в Майкопе, а после перевели на полигон, где обучают мобилизованных.
«При оформлении никакого медицинского осмотра и тем более комиссии не было, в военной части в Майкопе осмотр также не проводили», — рассказывает Елена, жена Ларичева.
Военно-учётная специальность Дмитрия — такелажник продовольственной службы. «Грузчик в простонародье», — поясняет Елена. Однако на учебном полигоне в военнике появился вкладыш с совсем другой отметкой — «ВУС № 100915, стрелок».
«Там я рыдала навзрыд»:
«В первый день обучения, 20 октября, у него случился гипертонический криз. Его увезли на скорой с давлением 230/120 в военный госпиталь, который находится в Майкопе. По сей день он проходит там лечение».
Елена и Дмитрий ещё не понимают , какой диагноз и какие показатели окажутся в выписке: её можно получить только после окончания лечения, а результаты обследований им не сообщают. Из телефонных разговоров с мужем Елена знает, что в почках на УЗИ у него обнаружили жидкость, увеличение щитовидной железы, несколько раз мужчине записывали кардиограмму. При этом спустя неделю в больнице у Дмитрия всё ещё высокое давление, состояние не улучшилось, а после корректировки лечения был ещё один скачок до 210/120.
«Я спросила у командования центра обучения, возможно ли, что он теперь не попадает под мобилизацию, раз у него уже случился этот приступ, зафиксированный в медкарте. Командующий ответил, что нет, о демобилизации речи быть не может, его подлечат, он купит тонометр, таблетки,— и вперёд в зону СВО», — говорит Ларичева.
Нервно усмехаясь, она вспоминает, что на горячей линии Минобороны получила примерно такой же ответ.
«Я ездила к военному прокурору в Майкоп, беседовала с его заместителем. Он объяснил, что сейчас врач напишет категорию годности, «скорее всего, «А» уже не будет, но это на усмотрение врача». А почему комиссию не назначают? Сказал, что это только для тех, кто совсем не годен, а в остальных случаях врач просто пишет категорию», — пересказывает женщина.
Елена оплачивает услуги адвоката. Вместе они составили рапорт и потребовали провести военно-врачебную комиссию: жена Дмитрия не согласна с тем, что его судьбу должен определить один врач. По словам Ларичевой, рапорт отправили в военный госпиталь и центр обучения.
Проблемы со здоровьем у Дмитрия были и раньше.
«Человеку 30 октября будет 43 года, спортом мы не занимаемся. Нормального давления у него никогда не было, но и такого кризиса не случалось ни разу. Мы как-то справлялись лёгкими таблетками, он всё время говорил, что никаких врачей и скорых ему не надо», — отметила Елена. Она предполагает, что ухудшение состояния спровоцировали стресс и непривычная физическая нагрузка.
Юга.ру ознакомились с копией обращения к военному прокурору Майкопа Зауру Аубекову от 24 октября. В нём Елена от руки описывает ситуацию и упоминает: «Командование части обвинило меня, что он принял препараты и спровоцировал поднятие давления. Были взяты анализы, никаких веществ не выявили (результаты в распоряжении лечащего врача). Действия командования центра обучения и лечащего врача считаю незаконными».
Ранее заместитель военкома Краснодарского края Алексей Чугункин заявил:
«Ни в одном документе, регламентирующем призывную комиссию, нет четкого указания, как работает именно медкомиссия при мобилизации. Сначала смотрят на категории здоровья в документах. Если человек не жалуется, ему присваивают ту же категорию годности. Если жалуется, один из пяти врачей-специалистов определяет категорию. Но и категория «В» с рядом хронических заболеваний подлежит призыву, хоть и в самую последнюю очередь. Рассмотрим: если военкомат обязали призвать 300 человек, 299 пришли с категориями «А» и «Б», а трёхсотый пришёл с «В» — тогда его призовут».