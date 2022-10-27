«Его подлечат, и вперёд в зону СВО». Мобилизованный краснодарец попал в больницу в первый день обучения на полигоне

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Елена и Дмитрий Ларичевы с 6-летним сыном © Фото из архива семьи Ларичевых
    Елена и Дмитрий Ларичевы с 6-летним сыном © Фото из архива семьи Ларичевых

Жена мобилизованного Дмитрия Ларичева рассказала, как ей советуют купить тонометр и таблетки, чтобы муж отправился в зону военных действий

17 октября Дмитрия Ларичева мобилизовал военкомат по Западному и Прикубанскому округам Краснодара. Его отправили в военную часть в Майкопе, а после перевели на полигон, где обучают мобилизованных. 

«При оформлении никакого медицинского осмотра и тем более комиссии не было, в военной части в Майкопе осмотр также не проводили», — рассказывает Елена, жена Ларичева. 

Военно-учётная специальность Дмитрия — такелажник продовольственной службы. «Грузчик в простонародье», — поясняет Елена. Однако на учебном полигоне в военнике появился вкладыш с совсем другой отметкой — «ВУС № 100915, стрелок».

«Там я рыдала навзрыд»:

«В первый день обучения, 20 октября, у него случился гипертонический криз. Его увезли на скорой с давлением 230/120 в военный госпиталь, который находится в Майкопе. По сей день он проходит там лечение»

Елена и Дмитрий ещё не понимают , какой диагноз и какие показатели окажутся в выписке: её можно получить только после окончания лечения, а результаты обследований им не сообщают. Из телефонных разговоров с мужем Елена знает, что в почках на УЗИ у него обнаружили жидкость, увеличение щитовидной железы, несколько раз мужчине записывали кардиограмму. При этом спустя неделю в больнице у Дмитрия всё ещё высокое давление, состояние не улучшилось, а после корректировки лечения был ещё один скачок до 210/120.

«Я спросила у командования центра обучения, возможно ли, что он теперь не попадает под мобилизацию, раз у него уже случился этот приступ, зафиксированный в медкарте. Командующий ответил, что нет, о демобилизации речи быть не может, его подлечат, он купит тонометр, таблетки,— и вперёд в зону СВО», — говорит Ларичева.

Нервно усмехаясь, она вспоминает, что на горячей линии Минобороны получила примерно такой же ответ.

«Я ездила к военному прокурору в Майкоп, беседовала с его заместителем. Он объяснил, что сейчас врач напишет категорию годности, «скорее всего, «А» уже не будет, но это на усмотрение врача». А почему  комиссию не назначают? Сказал, что это только для тех, кто совсем не годен, а в остальных случаях врач просто пишет категорию», — пересказывает женщина. 

Елена оплачивает услуги адвоката. Вместе они составили рапорт и потребовали провести военно-врачебную комиссию: жена Дмитрия не согласна с тем, что его судьбу должен определить один врач. По словам Ларичевой, рапорт отправили в военный госпиталь и центр обучения. 

Читайте также:

Проблемы со здоровьем у Дмитрия были и раньше. 

«Человеку 30 октября будет 43 года, спортом мы не занимаемся. Нормального давления у него никогда не было, но и такого кризиса не случалось ни разу. Мы как-то справлялись лёгкими таблетками, он всё время говорил, что никаких врачей и скорых ему не надо», — отметила Елена. Она предполагает, что ухудшение состояния спровоцировали стресс и непривычная физическая нагрузка. 

Юга.ру ознакомились с копией обращения к военному прокурору Майкопа Зауру Аубекову от 24 октября. В нём Елена от руки описывает ситуацию и упоминает: «Командование части обвинило меня, что он принял препараты и спровоцировал поднятие давления. Были взяты анализы, никаких веществ не выявили (результаты в распоряжении лечащего врача). Действия командования центра обучения и лечащего врача считаю незаконными».

Ранее заместитель военкома Краснодарского края Алексей Чугункин заявил:

«Ни в одном документе, регламентирующем призывную комиссию, нет четкого указания, как работает именно медкомиссия при мобилизации. Сначала смотрят на категории здоровья в документах. Если человек не жалуется, ему присваивают ту же категорию годности. Если жалуется, один из пяти врачей-специалистов определяет категорию. Но и категория «В» с рядом хронических заболеваний подлежит призыву, хоть и в самую последнюю очередь. Рассмотрим: если военкомат обязали призвать 300 человек, 299 пришли с категориями «А» и «Б», а трёхсотый пришёл с «В» — тогда его призовут».

Закон Краснодар Частичная мобилизация для СВО

Новости

«Собиратор» проведёт субботник, занятие йогой и обмен книгами в Краснодаре
В России теперь могут мобилизовать осужденных за тяжкие преступления
В Краснодарском крае женщина свесила двухмесячного ребенка с балкона седьмого этажа
Суд изъял у «Шапсугского чая» 1,5 тыс. гектаров земли
«Его подлечат, и вперёд в зону СВО». Мобилизованный краснодарец попал в больницу в первый день обучения на полигоне
В Краснодарском крае парковки для электромобилей станут бесплатными

Лента новостей

«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл»
Сегодня, 21:04
«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл»
Репортаж из краснодарского посёлка, где уже три месяца нет горячей воды и до сих пор нет отопления
В Сочи дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на сеансе дельфинотерапии
Сегодня, 16:36
В Сочи дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на сеансе дельфинотерапии
«Уличные и транспортные сборы вне закона»
Вчера, 18:53
«Уличные и транспортные сборы вне закона»
Собрали главное о том, как отличить настоящий благотворительный фонд от мошенников

Реклама на сайте