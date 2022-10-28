Экс-руководитель «Неометрии» стала «Гендиректором года» в национальной премии «RЕПУТАЦИЯ»

Экс-гендиректор федерального девелопера «Неометрия» Надежда Барачина победила в премии «RЕПУТАЦИЯ» в номинации «Генеральный директор года. Девелопмент»

В рамках конкурса экспертное жюри оценивало работу руководителей и лидеров компаний со всей России, чьи заслуги, по мнению бизнес-сообщества, не только обеспечивают успешность и устойчивость на рынке, но и формируют вектор развития отрасли в целом. Событие прошло при поддержке Минстроя России. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

«RЕПУТАЦИЯ» — первая в России федеральная премия в области недвижимости, оценивающая рабочие стратегии, профессиональные качества и формирующая рейтинг лидеров отрасли. Экспертный совет премии сравнивает и оценивает эффективность бизнес-процессов, системы управления компаниями, лидерские и личностные качества номинантов.

Надежда Барачина возглавляла «Неометрию» с 2018 по 2022 годы. С августа 2021 года руководит инвестиционной компанией (гендиректор) Alias Group, которая объединяет активы из различных секторов экономики («Неометрия» — ключевой проект направления «девелопмент»).

Под её руководством застройщик: вошёл в список системообразующих предприятий Краснодарского края и значительно увеличил объёмы строительства — ввёл в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья;

внедрил аналитическую методику по оценке привлекаемых активов, изменил подход к разработке продукта — создал разветвленную экосистему сервисов, охватывающую все этапы взаимодействия с клиентом до и после приобретения недвижимости;

создал собственный аналитический центр. «Неометрия» стала первой компанией, которая применила подобную практику в ЮФО.

При непосредственном участии Надежды Барачиной девелопер начал работать в новых для себя регионах и сегментах рынка. Кроме того, укрепились взаимодействия с ключевыми партнерами, в частности, с ведущими российскими банками. Благодаря чему «Неометрия» перешла к системе использования эскроу-счетов.

За два последних года компания существенно выросла за счёт активного привлечения лучших специалистов со всей России. В том числе и по инициативе Надежды Барачиной «Неометрия» внедрила программу адаптации для иногородних, запустила систему наставничества, программы «NEOСтарт» для студентов и выпускников вузов и «Кадровый резерв» для нескольких управленческих уровней, по которой ежегодно проходят обучение около 80 сотрудников, часть из которых уже достигла руководящих должностей.

Кроме того, компания разработала внутрикорпоративную систему обучения «NEOАкадемия», цель которой — развитие у сотрудников профессиональных навыков для успешной карьеры. Все эти шаги на посту генерального директора позволяют «Неометрии» сохранять устойчивое развитие и повышать эффективность в условиях динамичного развития компании и турбулентности рынка.

© Фото предоставлено федеральным девелопером «Неометрия»

«Благодарю организаторов премии «RЕПУТАЦИЯ» за высокую оценку моей деятельности на посту генерального директора федерального девелопера «Неометрия». Я не считаю успехи компании своей личной заслугой, это результат общей работы команды. Мне важно чувствовать причастность к компании и понимать, что все мои усилия дают достойный результат», — отметила Надежда Барачина.