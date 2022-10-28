Экс-руководитель «Неометрии» стала «Гендиректором года» в национальной премии «RЕПУТАЦИЯ»

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  • © Фото предоставлено пресс-службой федерального девелопера «Неометрия»
    © Фото предоставлено пресс-службой федерального девелопера «Неометрия»

Экс-гендиректор федерального девелопера «Неометрия» Надежда Барачина победила в премии «RЕПУТАЦИЯ» в номинации «Генеральный директор года. Девелопмент»

В рамках конкурса экспертное жюри оценивало работу руководителей и лидеров компаний со всей России, чьи заслуги, по мнению бизнес-сообщества, не только обеспечивают успешность и устойчивость на рынке, но и формируют вектор развития отрасли в целом. Событие прошло при поддержке Минстроя России. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

«RЕПУТАЦИЯ» — первая в России федеральная премия в области недвижимости, оценивающая рабочие стратегии, профессиональные качества и формирующая рейтинг лидеров отрасли. Экспертный совет премии сравнивает и оценивает эффективность бизнес-процессов, системы управления компаниями, лидерские и личностные качества номинантов.

Надежда Барачина возглавляла «Неометрию» с 2018 по 2022 годы. С августа 2021 года руководит инвестиционной компанией (гендиректор) Alias Group, которая объединяет активы из различных секторов экономики («Неометрия» — ключевой проект направления «девелопмент»).

Под её руководством застройщик:

  • вошёл в список системообразующих предприятий Краснодарского края и значительно увеличил объёмы строительства — ввёл в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья;
  • внедрил аналитическую методику по оценке привлекаемых активов, изменил подход к разработке продукта — создал разветвленную экосистему сервисов, охватывающую все этапы взаимодействия с клиентом до и после приобретения недвижимости;
  • создал собственный аналитический центр. «Неометрия» стала первой компанией, которая применила подобную практику в ЮФО.

При непосредственном участии Надежды Барачиной девелопер начал работать в новых для себя регионах и сегментах рынка. Кроме того, укрепились взаимодействия с ключевыми партнерами, в частности, с ведущими российскими банками. Благодаря чему «Неометрия» перешла к системе использования эскроу-счетов.

За два последних года компания существенно выросла за счёт активного привлечения лучших специалистов со всей России. В том числе и по инициативе Надежды Барачиной «Неометрия» внедрила программу адаптации для иногородних, запустила систему наставничества, программы «NEOСтарт» для студентов и выпускников вузов и «Кадровый резерв» для нескольких управленческих уровней, по которой ежегодно проходят обучение около 80 сотрудников, часть из которых уже достигла руководящих должностей.

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Кроме того, компания разработала внутрикорпоративную систему обучения «NEOАкадемия», цель которой — развитие у сотрудников профессиональных навыков для успешной карьеры.

Все эти шаги на посту генерального директора позволяют «Неометрии» сохранять устойчивое развитие и повышать эффективность в условиях динамичного развития компании и турбулентности рынка.

  • © Фото предоставлено федеральным девелопером «Неометрия»
    © Фото предоставлено федеральным девелопером «Неометрия»

«Благодарю организаторов премии «RЕПУТАЦИЯ» за высокую оценку моей деятельности на посту генерального директора федерального девелопера «Неометрия». Я не считаю успехи компании своей личной заслугой, это результат общей работы команды. Мне важно чувствовать причастность к компании и понимать, что все мои усилия дают достойный результат», — отметила Надежда Барачина.

Как писали Юга.ру, пять проектов «Неометрии» в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи получили статус «умных новостроек».

«Неометрия» Награды Строительство

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