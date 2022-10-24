В Краснодарском крае активно ищут временных работников на место мобилизованных. За последними обязаны сохранить рабочие места

Краснодарский край попал в число регионов-лидеров по вакансиям для временных работников

В России в первой половине октября на 50% выросло количество временных вакансий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитику рекрутингового агентства HeadHunter. Среди регионов-лидеров, где активно ищут временный персонал, — Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

В лидерах временного трудоустройства — курьеры, менеджеры по продажам, упаковщики, водители. Также есть аналогичные вакансии для продавцов, операторов call-центров, учителей, врачей и программистов.

Причину такой тенденции в HeadHunter объясняют просто. Работодателям нужно заменить мобилизованных сотрудников и при этом сохранить рабочие места за ними. В тоже время, не исключено, что часть работодателей таким образом просто подстраиваются под меняющиеся реалии рынка труда.

Также, по данным рекрутингового агентства, в октябре общее количество вакансий на рынке труда выросло на 37%.

Эксперты фиксируют новые тренды. Частичная мобилизация спровоцировала рост числа вакансий с бронью от призыва, а также всплеск интереса к предложениям с удаленной работой.

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