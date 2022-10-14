Через Керченскую переправу смогут перевозить 500 фур в сутки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минтранс РФ направит два дополнительных парома на Керченскую переправу

В Краснодарском крае на стоянках перевозки через переправу обижают больше 100 грузовых автомобилей. Приоритетом пользуются фуры с товарами первой необходимости.

По словам губернатора, краевые власти делают все возможное, чтобы ускорить работу переправы, но возможности определяют сами паромы. Первоочередность пропуска определяют Минтранс и крымская сторона.

На переправе сейчас работают три парома. Четвертый проходит необходимое техническое обслуживание. Также начальник «Росморпорта» Анна Фоменко сообщила, что еще два дополнительных парома выделит Минтранс. Они находятся в Новороссийске, их планируют привлечь к работе в ближайшие два дня. 

Кроме того, ожидают железнодорожный паром на 70 автомобилей. Кондратьев отметил, что с учетом дополнительных трех паромов в сутки станет возможным перевозить 500 грузовиков. 

Как писали Юга.ру, время ожидания на паром составляет 3-4 дня. По Крымскому мосту движение сейчас открыто только для легковых автомобилей

Автомобили Крымский мост

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Через Керченскую переправу смогут перевозить 500 фур в сутки
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