В Краснодарском крае более 20 фабрик перепрофилировались и нарастили объемы производства для СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что более 20 региональных фабрик перепрофилировались и нарастили объемы производства. На Кубани начали шить термобелье, спальные мешки, увеличили выпуск сапог и гигиенической продукции.

В перечень товаров входят 20 видов товаров. Среди них одежда, постельное белье, фармацевтическая продукция и посуда.

О помощи военнослужащим в зоне СВО рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Там владелица бренда одежды закупила ткань за свой счет и за выходные на предприятии сшили 400 комплектов термобелья.

Ранее Юга.ру рассказывали, что региональные власти будут помогать производителям, изготавливающим товары первой необходимости для передачи в зону СВО. Такие организации могут взять льготный заем.

Также ФАС обещала проверить необоснованно высокие цены на военное обмундирование. Семья одного из мобилизованных жителей Краснодара потратила на покупку необходимых вещей 70 тыс. рублей.