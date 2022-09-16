Горные курорты Сочи начали продавать единый прогулочный билет

С 15 сентября в горном кластере Сочи можно купить единый билет «Три курорта». Стоимость такой карты составляет 2500 рублей, сообщили в пресс-службе горно-туристического центра «Газпром».

«Хайкинг по высокогорью хребта Аибги входит в число самых видовых в Причерноморье, а единый билет позволит туристам подняться на одном курорте и спуститься на другом — на выбор: «Газпром Альпика», «Роза Хутор» или Курорт Красная Поляна», — добавили в «Газпроме».

Общее время прогулки по хребту, расположенном на высотах 2060-2340 метров над уровнем моря, составит не больше четырех часов. Трек по горному хребту состоит из двух участков — отрезок от Роза Пик до станции «Приют ветров» на Альпике и путь от «Приюта Ветров» на Альпике до «Курорта Красная Поляна».

Первый участок подходит для туристов с любым уровнем подготовки и для походов с детьми. А второй требует хорошей физической подготовки и рекомендован для прохождения с гидом. На нём туристам предстоят подъёмы и спуски с общим перепадом высот более 200 метров.

Как писали Юга.ру, горнолыжные курорты Лагонаки, Архыз и Красную Поляну хотят объединить дорогой. После строительства трассы курорты станут одной из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах.