В Краснодарском крае хотят потратить 1 млрд рублей на благоустройство курортов. Где и что собираются сделать?

На Кубани хотят благоустроить курортную инфраструктуру в муниципалитетах. Потратить на это планируют 1 млрд рублей

1 млрд рублей на благоустройство курортной инфраструктуры края выделят в рамках эксперимента по курортному сбору. За четыре года программы в бюджет края поступило 538 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, не все муниципалитеты смогли своевременно потратить деньги. Для того, чтобы реализация средств была эффективной, еще зимой курортным территориям доперевели остатки прошлых лет и средства, предусмотренные прогнозом по сбору в этом году, — 1 млрд рублей.

На эти деньги планируют благоустроить инфраструктуру во всех муниципалитетах, входящих в эксперимент по курортному сбору:

в Сочи обещают отремонтировать сквер Бестужева-Марлинского, парк имени Фрунзе и заменить брусчатку на Приморской набережной;

в Геленджике хотят привести в порядок общественные территории в Дивноморском, Кабардинке и Архипо-Осиповке;

в поселке Супсех 1 сентября планируют открыть «Сквер 80-летия Краснодарского края»;

в Горячем Ключе, Туапсинском и Ейском районах хотят установить новые архитектурные формы.

Также сейчас работают над тем, чтобы перераспределять средства сбора с муниципалитетов, которые не смогли реализовать их, на другие курортные территории.