Где дешевле всего арендовать квартиру в Краснодаре? Эксперты назвали самые доступные районы

В Краснодаре в августе 2022 года спрос на однокомнатные квартиры вырос на 41%. Самым популярным округом среди арендаторов стал Прикубанский. На него пришлось 52% от общего спроса. После него идут Карасунский, Центральный и Западный округ.

В среднем однокомнатную квартиру в Краснодаре можно снять за 20 тыс. рублей, сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на исследование «Авито.Недвижимость». Самые доступные варианты находятся в Карасунском округе. Студию там можно арендовать в среднем за 14,5 тыс. рублей в месяц, а однокомнатную квартиру за 18 тыс. рублей. Трёхкомнатная квартира там обойдётся в 26 тыс. рублей.

Чуть более дорогие квартиры находятся в Прикубанском округе. Студия там обойдётся в 15 тыс. рублей в месяц, однокомнатная квартира в 18 тыс. рублей, а двухкомнатная в 23 тыс. рублей. Трёхкомнатную квартиру в этом районе можно арендовать за 35 тыс. рублей, а цены на четырёхкомнатные начинаются от 75 тыс. рублей.

В Центральном округе студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры стоят 18-26 тыс. рублей в месяц. При этом трёхкомнатная квартира стоит дешевле, чем в Прикубанском — 33 тыс. рублей, а четырёхкомнатная обойдется в такую же стоимость.

Дороже всего арендовать квартиру в Западном округе. Студия там стоит около 20 тыс. рублей в месяц. Однокомнатная квартира обойдётся в 23 тыс. рублей, двухкомнатная в 35 тыс. рублей, а трёхкомнатная — 55 тыс. рублей. Недвижимость с четырьмя комнатами стоит 87 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в России начал расти спрос на быструю покупку вторичной недвижимости. В Краснодарском крае жильё на вторичном рынке продается в среднем за 49 дней.