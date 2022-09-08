Автобус из Санкт-Петербурга в Геленджик продлят до Анапы и сделают остановки в других городах юга

Автобусный рейс «Санкт-Петербург — Геленджик» теперь будет ездить до Анапы. Также в маршрут добавили остановки

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил в своем телеграме, что автобус из северной столицы в Геленджик решили продлить до Анапы. Также на маршрут добавят остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону.

«Автобус набирает популярность. Притом не только у жителей Северной столицы. Туристы из южных регионов с тем же удовольствием едут в город на Неве — заполняемость автобусов практически 100%», — написал Поляков.

Кроме того, еще один автобусный рейс из Санкт-Петербурга запустят в Симферополь. Для запуска рейса сейчас оформляют необходимые документы.

Напомним, автобус из Санкт-Петербурга в Геленджик запустили в августе. Он курсировали раз в неделю. Также автобусные рейсы в Геленджик ходят из Москвы. Их запустили в июле.