Автобус из Санкт-Петербурга в Геленджик продлят до Анапы и сделают остановки в других городах юга

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Автобусный рейс «Санкт-Петербург — Геленджик» теперь будет ездить до Анапы. Также в маршрут добавили остановки

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил в своем телеграме, что автобус из северной столицы в Геленджик решили продлить до Анапы. Также на маршрут добавят остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону.

«Автобус набирает популярность. Притом не только у жителей Северной столицы. Туристы из южных регионов с тем же удовольствием едут в город на Неве — заполняемость автобусов практически 100%», — написал Поляков. 

Кроме того, еще один автобусный рейс из Санкт-Петербурга запустят в Симферополь. Для запуска рейса сейчас оформляют необходимые документы. 

Напомним, автобус из Санкт-Петербурга в Геленджик запустили в августе. Он курсировали раз в неделю. Также автобусные рейсы в Геленджик ходят из Москвы. Их запустили в июле.

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