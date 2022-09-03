Qummy запускает кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках-кухнях, потом замораживает готовые блюда по собственной технологии «умный лёд». После компания доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт еду по QR-коду и подбирает программу для ее доготовки за 4-7 минут.

Изначально стартап ориентировался на работу с B2B-сегментом — отелями, АЗС, барами, кофейнями, однако со временем решил работать в B2C-сфере, запустив доставку еды с робот-печью для разогрева.

Компания основана в 2019 году, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей. Юга.ру сообщали, что 8 декабря 2019 года компания получила индивидуальную экспертную поддержку от X5 Retail Group, поучаствовав в пятой стартап-конференции юга РФ. В 2020 году Qummy привлекла уже 57 млн рублей от частных инвесторов, в 2021-м — ещё $1,6 млн.