Стартап из Краснодара по запуску кафе без поваров и кухни привлёк $3,6 млн на выход в ОАЭ и США
Инвесторы вложили в краснодарский фудтех-стартап 3,6 млн долларов для расширения бизнеса
Qummy запускает кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках-кухнях, потом замораживает готовые блюда по собственной технологии «умный лёд». После компания доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт еду по QR-коду и подбирает программу для ее доготовки за 4-7 минут.
Изначально стартап ориентировался на работу с B2B-сегментом — отелями, АЗС, барами, кофейнями, однако со временем решил работать в B2C-сфере, запустив доставку еды с робот-печью для разогрева.
Компания основана в 2019 году, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей. Юга.ру сообщали, что 8 декабря 2019 года компания получила индивидуальную экспертную поддержку от X5 Retail Group, поучаствовав в пятой стартап-конференции юга РФ. В 2020 году Qummy привлекла уже 57 млн рублей от частных инвесторов, в 2021-м — ещё $1,6 млн.
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2 сентября 2022 года сайт RB.ru сообщил о привлечении компанией новых инвестиций со ссылкой на ее основателя Евгения Писарева. По его словам, фонд «Восход» вложил $3 млн, по $300 тыс. — инвестиционный офис Joint Journey Сергея Дашкова и бизнес-ангел Ринат Салихов. Эти деньги стартап намерен использовать для выхода на рынки ОАЭ и США и роста в РФ — компания планирует вырасти в 4 раза и открыть новую фабрику мощностью 25 млн порций в год.
По данным «Контур.Фокуса», «Восход» получил в ООО «Кьюми» 13,4%. Исходя из суммы инвестиций фонда, оценка всей компании может составить $22,4 млн. Выручка Qummy в 2021 году составила 145,1 млн рублей, чистый убыток — 14,1 млн рублей.