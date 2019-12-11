В Краснодаре состоялась пятая стартап-конференция юга РФ

8 декабря в отеле Crowne Plaza Krasnodar прошло важное мероприятие для стартапов, интернет- и технологических предпринимателей — KRD STARTUP DAY 2019

В сессии участвовало 20 экспертов, среди которых были как спикеры конференции, так и известные IT-предприниматели Краснодара, например, Алексей Игнатьев, председатель совета директоров ГК «Информ-Системы», который на форуме «Дело за малым» предложил Илону Маску свой проект по внедрению защищенной операционной системы в Tesla.

Заместитель гендиректора Ситимобил и сооснователь United Investors Александр Горный заинтересовался четырьмя краснодарскими стартапами.

Ярким моментом конференции стали питчи стартапов — короткие презентации за 1 минуту, включающие только самую важную информацию и дающие один шанс. Предприниматели представили проекты в разных сферах: от традиционных для Кубани сельского хозяйства и ритейла до транспортной технологии со скоростью передвижения до 500 км/ч.