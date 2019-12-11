В Краснодаре состоялась пятая стартап-конференция юга РФ
8 декабря в отеле Crowne Plaza Krasnodar прошло важное мероприятие для стартапов, интернет- и технологических предпринимателей — KRD STARTUP DAY 2019
В сессии участвовало 20 экспертов, среди которых были как спикеры конференции, так и известные IT-предприниматели Краснодара, например, Алексей Игнатьев, председатель совета директоров ГК «Информ-Системы», который на форуме «Дело за малым» предложил Илону Маску свой проект по внедрению защищенной операционной системы в Tesla.
Заместитель гендиректора Ситимобил и сооснователь United Investors Александр Горный заинтересовался четырьмя краснодарскими стартапами.
Ярким моментом конференции стали питчи стартапов — короткие презентации за 1 минуту, включающие только самую важную информацию и дающие один шанс. Предприниматели представили проекты в разных сферах: от традиционных для Кубани сельского хозяйства и ритейла до транспортной технологии со скоростью передвижения до 500 км/ч.
Активист объяснил, почему канатное метро в Краснодаре — плохая идея:
Foodtech-стартап «Qummy» получил пропуск в технологическую воронку и индивидуальную экспертную поддержку от X5 Retail Group, а скоринговый сервис «Mindscore» — аналогичное предложение от «МегаФона».
Проект из Новороссийска по автоматизации бизнес-процессов «Waylinks» получил приз от ФРИИ — диагностику, в рамках которой эксперты Фонда разберут все вопросы, которые мешают сейчас компании расти. Помимо этого проект набрал максимальное количество голосов от зрителей конференции.
В конференции участвовали директор Акселератора Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев, представители отделов инноваций компаний X5 Retail Group и ПАО «МегаФон», директор по маркетингу Акселератора ФРИИ Тамара Лосева, совладелец компании «Рабочие Руки» Ольга Семко, сооснователь тур-агрегатора Level Travel Эллин Толстов, CEO компании Checkbox Кирилл Евдаков, руководитель акселератора Южного IT-парка Богдан Одарченко, директор юрбюро Агентства развития проектных инициатив Ирина Преткель, директор по развитию Акселератора ФРИИ Гаджимурад Алиев.
«Это уже юбилейная конференция в Краснодаре, пятая по счету. В 2019 году число регистраций выросло почти в 6 раз. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга Краснодар побил рекорд аналогичных конференций в других городах России — 1300 регистраций. Краснодарское стартап-сообщество активное: это и сами стартаперы, предприниматели, специалисты и эксперты, так и те, кто поддерживает экосистему. Рассчитываю, что открытие инновационного центра "Аквариум", куда можно будет приходить работать, взаимодействовать с единомышленниками и получать поддержку, начнет очередной качественный виток развития сообщества», — рассказал организатор KRD STARTUP DAY.
Мероприятие состоялось при поддержке Фонда развития бизнеса Краснодарского в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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