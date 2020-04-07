В Сочи нашли новые способы защиты пальм, которые уничтожают вредители

В Сочи внедряют новые технологии борьбы с насекомыми-вредителями, которые уничтожают символ курорта - пальмы. 7 апреля их презентовали журналистам

Из-за вредителей в 2018 году началось массовое усыхание китайской веерной пальмы, или трахикарпуса. Борьба с этими вредителями затруднительна из-за скрытого внутристволового образа жизни, когда обычными пестицидами сложно «достать» насекомых. Кроме того, у растений отсутствуют внешние симптомы заражения до критического момента, когда точка невозврата в процессе усыхания пальм пройдена.

В рамках презентованного эксперимента 150 пораженных растений обработали тремя разными способами. Первый — верхнюю часть ствола пропитали растворами специальных препаратов. Второй способ предусматривает внутристволовые инъекции инсектицидов. Третий способ считается наиболее экологичным — это применение биологических препаратов на основе нематодов — микроскопических червей, которые поражают личинки вредителя, в том числе пальмового мотылька и красного пальмового долгоносика. При этом для человека и животных они безопасны.

«Обработка будет идти в несколько этапов, вплоть до осени. В сентябре ученые подытожат, какой метод оказался более эффективным для Сочи», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года в Сочи выявили 70 видов вредителей, которые губят растения, более 10 из них — особо опасные.