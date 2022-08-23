Краснодарец выкинул унитаз в окно с пятого этажа

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 22 августа житель Краснодара затопил квартиру и скинул с балкона мебель, унитаз и другие вещи

В квартире дома на улице Сахалинской, 15 мужчина повредил мебель и предметы интерьера, в том числе — металлопластиковое окно. Он сбрасывал вещи с окна балкона на пятом этаже. По словам очевидцев, мужчина вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Люди и чужое имущество не пострадали.

Соседи вызвали полицейских, которые задержали мужчину. Если медики не обнаружат оснований для госпитализации, ему составят протокол по статье «Мелкое хулиганство». Нарушителю грозит до 15 суток административного ареста. Об этом «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» сообщил со ссылкой на пресс-службу УМВД по Краснодару.

Как сообщали Юга.ру, 8 августа в Краснодаре задержали авто-блогера. Он много раз оскорблял водителей, подрезал их машины и даже бил, но сразу после задержания за все извинился.

Жилье Краснодар общество Полиция Происшествия Хулиганство

Новости

В Краснодарском крае пьяный мужчина угнал автомобиль ради свидания с девушкой из другого города. Спойлер — он так и не доехал
Бюджет Сочи достиг 24 млрд рублей. Рассказываем, на что решили потратить сверхдоходы
21-летнего военного из Геленджика наградили медалью Жукова
Манижа выступит на казачьем фестивале, но краснодарский журнал снял ее фото с обложки из-за «запрещенных списков»
В Ростовской области лесной пожар чуть не перекинулся на два населенных пункта и федеральную трассу
Краснодарец выкинул унитаз в окно с пятого этажа

Лента новостей

«Верующие развели там бардак»
Вчера, 18:30
«Верующие развели там бардак»
Кто и зачем изучает пещеры Сочи
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России

Реклама на сайте