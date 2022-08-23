Краснодарец выкинул унитаз в окно с пятого этажа

Вечером 22 августа житель Краснодара затопил квартиру и скинул с балкона мебель, унитаз и другие вещи

В квартире дома на улице Сахалинской, 15 мужчина повредил мебель и предметы интерьера, в том числе — металлопластиковое окно. Он сбрасывал вещи с окна балкона на пятом этаже. По словам очевидцев, мужчина вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Люди и чужое имущество не пострадали.

Соседи вызвали полицейских, которые задержали мужчину. Если медики не обнаружат оснований для госпитализации, ему составят протокол по статье «Мелкое хулиганство». Нарушителю грозит до 15 суток административного ареста. Об этом «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» сообщил со ссылкой на пресс-службу УМВД по Краснодару.