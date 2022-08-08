8 августа краснодарская полиция задержала блогера «Мага-Торнадо», который бил и оскорблял водителей

Блогер снимал свои активности на видео и выкладывал их на ютуб-канале и в инстаграм-аккаунте* с ником osetrina_333. Сейчас с ютуб-канала удалены или скрыты все видео, а страница в соцсети недоступна (вероятно, заблокирована из-за жалоб пользователей). По компиляции из оригинальных видео, сделанной сайтом 24krasnodar.ru, видно, что автолюбитель подрезал других водителей, блокировал их машины, оскорблял криками в открытое окно, матерился, плевался и даже бил по лицу.

8 августа пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что полиция задержала нарушителя. Им оказался 35-летний житель Горячего Ключа. В видео, опубликованном телеграм-каналом «23 МВД», блогер признал, что вел себя некорректно и «распустил руки». Главной своей виной он назвал то, что показывал свои грубости в интернете и «подавал плохой пример».

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2021 года в Сочи блогер приклеил себя скотчем к машине, которая разогналась до 180 км/ч. Позже его арестовали на 5 суток.