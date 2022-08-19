Пять городов Краснодарского края получат по 400 млн рублей на благоустройство
Пять кубанских городов победили в конкурсе проектов комфортной городской среды. Теперь они получат по 400 млн рублей на благоустройство
Анапа, Славянск-на-Кубани, Апшеронск, Армавир и Курганинск стали победителями конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Теперь из федерального бюджета они получат более 400 млн рублей на благоустройство территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда».
На эти деньги:
- благоустроят театральную площадь в Анапе;
- отремонтируют городской парк культуры и отдыха «Юность» в Апшеронске;
- благоустроят городской парк имени М. Горького в Курганинске;
- реализацуют проект «Улица времен и событий» в Армавире;
- сделают экотропу «Утиные плавни» на озере Толока в Славянске-на-Кубани.
Итоги озвучили на форуме, который прошел в Тамбове. Всего в 2022 году заявки на участие подали 280 муниципалитетов из 75 регионов страны. Награды получили 160 финалистов, рассказали в пресс-службе краевой администрации.
В прошлом году победителями стали Сочи, Туапсе, Усть-Лабинск и Белореченск. Там на полученные средства до конца года обещают благоустроить зеленые зоны.
Как писали Юга.ру, в июне в Краснодарском крае на благоустройство 18 зеленых зон дополнительно выделили 530 млн рублей. Средства распределили между 15 районами.