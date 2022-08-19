Пять городов Краснодарского края получат по 400 млн рублей на благоустройство

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Пять кубанских городов победили в конкурсе проектов комфортной городской среды. Теперь они получат по 400 млн рублей на благоустройство

Анапа, Славянск-на-Кубани, Апшеронск, Армавир и Курганинск стали победителями конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Теперь из федерального бюджета они получат более 400 млн рублей на благоустройство территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На эти деньги:

  • благоустроят театральную площадь в Анапе;
  • отремонтируют городской парк культуры и отдыха «Юность» в Апшеронске;
  • благоустроят городской парк имени М. Горького в Курганинске;
  • реализацуют проект «Улица времен и событий» в Армавире;
  • сделают экотропу «Утиные плавни» на озере Толока в Славянске-на-Кубани.

Итоги озвучили на форуме, который прошел в Тамбове. Всего в 2022 году заявки на участие подали 280 муниципалитетов из 75 регионов страны. Награды получили 160 финалистов, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

В прошлом году победителями стали Сочи, Туапсе, Усть-Лабинск и Белореченск. Там на полученные средства до конца года обещают благоустроить зеленые зоны. 

Как писали Юга.ру, в июне в Краснодарском крае на благоустройство 18 зеленых зон дополнительно выделили 530 млн рублей. Средства распределили между 15 районами.

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