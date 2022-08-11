В горах Сочи состоится премьера иммерсивной оперы «Кармен»

Краснодарский край

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  • © Фото wavebreakmedia_micro, ru.freepik.com
    © Фото wavebreakmedia_micro, ru.freepik.com

26 и 27 августа на курорте «Роза Хутор» в рамках I Сочинского фестиваля классической музыки прозвучит опера Жоржа Бизе «Кармен»

Премера «Кармен» состоится 26 и 27 августа на высоте 1050 метров над уровнем моря на открытой сцене парка «Лайзо» горного курорта «Роза Хутор». 

Новаторство данной версии одной из самых популярных опер в мире — в использовании новейших сценических решений, которые позволят зрителю увидеть действие из зрительного зала. На протяжении всего спектакля видеооператоры будут находится на сцене в качестве героев. Благодаря этому зрители смогут увидеть артистов, их мимику, оттенки эмоций в реальном времени и в максимальном приближении на мультимедийных экранах, расположенных по краям сцены.

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По словам режиссёра спектакля Ильи Устьянцева, «благодаря такой интеграции, спектакль станет переплетением внешнего взгляда на происходящее и внутренним наблюдением за каждой деталью, сценой, эмоцией. Он позволит зрителю почувствовать атмосферу стихии чувств и взлететь вместе с героями на высоту рока судьбы».

Природный горный ландшафт станет естественной декорацией спектакля, в котором будут задействованы молодые оперные певцы, прошедшие строгий отбор. За музыкальное сопровождение отвечает Сочинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя Алексея Асланова.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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Организатор фестиваля — фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S. Его миссия — не только поддержка оперного искусства, но и просвещение, продвижение великих традиций классического музыкального наследия. Проект реализуют благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Его глава Роман Карманов подчеркнул уникальный формат фестиваля — все его события впоследствии отразят в документальной ленте и продемонстрируют на экранах страны. 

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Иммерсивная опера «Кармен» — часть I Сочинского фестиваля классической музыки, который пройдет с 20 по 28 августа. На разных концертных площадках Сочи запланированы выступления ведущих артистов оперы и балета из Большого и Мариинского театров, Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Новой оперы, а также вокальные мастер-классы от мастеров оперной сцены. 

На сцене парка «Лайзо» курорта «Роза Хутор» пройдет и финальное мероприятие I Сочинского фестиваля классической музыки — опера-гала, в котором примут участие признанные оперные и балетные звезды. Среди них: солистка оперной труппы Большого театра, заслуженная артистка России Агунда Кулаева; солист оперной труппы Мариинского театра Сергей Скороходов; заслуженный артист Азербайджанской Республики Азер Заде; солист Московского театра Новая опера им. Е.В. Колобова и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев и другие звезды мирового уровня.

Расписание I Cочинского фестиваля классической музыки на курорте «Роза Хутор»

26 августа:

  • в 18:30 — премьера оперы Ж. Бизе «Кармен».

Площадка: open-air в парке «Лайзо», «Роза Хутор».

28 августа:

  • в 17:00 — сценическая кантата «Кармина Бурана»;
  • в 21:00 — закрытие фестиваля. Опера гала.

Площадка: open-air в парке «Лайзо», «Роза Хутор».

Приобрести билеты можно на сайтах фестиваля и концертного зала «Роза Холл».

Как писали ранее Юга.ру, на «Роза Хутор» стало доступно раннее бронирование ски-пассов и отелей на зимний сезон 2022–2023. С 1 по 31 августа 2022 года услуги курорта можно будет приобрести с большими скидками.

Искусство Музыка Развлечения Роза Хутор Сочи

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