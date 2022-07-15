«Ваша помощь не завянет!» Краснодарцев призвали сделать пожертвования вместо покупки цветов к 1 сентября

«Решение об участии школьники, их родители и учителя принимают самостоятельно и отталкиваются, в первую очередь, от личного желания помогать. Мы не обзваниваем школы и никогда не настаиваем на участии. Мы против любых указаний «сверху» и обязательных сборов. Добрые дела невозможно делать принудительно», — предупреждают организаторы

Эти средства позволят приобрести аппараты ИВЛ, специальные коляски и кресла, лекарства и лечебное питание для неизлечимо больных детей, оплатить услуги психологов и юристов их семьям. Хотя избавить их от болезней нельзя, хосписы помогают детям жить без страданий и в удовольствие.

Родители школьников по всей стране традиционно покупают цветочные букеты для учителей. С 2015 года фонд «Вера» и хоспис «Дом с маяком» устраивают акцию и призывают принести один хороший букет от класса, а сэкономленные деньги направить на поддержку тяжелобольных детей — подопечных хосписов.

«Когда мы начинали работать, мы даже не знали, как много есть детей, которые могут жить дома с родителями, окруженные невероятной заботой и любовью, несмотря на то, что за них дышит аппарат искусственной вентиляции лёгких. Наша мечта и, надеемся, следующий шаг — чтобы мы чаще видели родителей с детьми, которые тяжело болеют, на улице, в парке, на детской площадке и в школе. Когда такую семью понимают и поддерживают, или хотя бы не боятся, мы видим: по школьному коридору едет подросток на коляске, а рядом бегут одноклассники, они играют в салки и никто уже не помнит о том, что между ними есть какое-то различие», — рассказывает директор фонда «Вера» Елена Мартьянова. В прошлом году фонд отпраздновал 15-летие. Он поддерживает неизлечимо больных детей в 72-х регионах России.

Как принять участие:



1. Договориться с учителем, школьниками и родителями и зарегистрировать класс на сайте. Можно также подать заявку от отдельного человека.



2. Распечатать символику акции по макетам и инструкциям, которые пришлют организаторы. А перед праздничной линейкой украсить букет фирменной лентой и подписать открытку.



3. Сделать пожертвование, индивидуальное или от класса, в фонд «Вера». Пусть оно будет равно сумме, которую вы бы потратили на покупку букета.



Теперь вы знаете — ваша помощь не завянет!

«В этом году нам как никогда важно, чтобы в акции приняли участие как можно больше ребят и школ. Не бывает маленьких пожертвований, не бывает мало помощи, помощь просто или есть, или её нет», — отмечает исполнительный директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Елена Прокопьева. Фонд помогает детям в Москве и Московской области.