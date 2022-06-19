Под Туапсе терпит бедствие сухогруз

Сухогруз под флагом Камеруна терпит бедствие под Туапсе

Судно Lider Bulut потеряло остойчивость из-за проблем с балластной системой и накренилось. Видеозапись с места событий вечером 18 июня выложили в соцсети очевидцы.

Зафиксировано поступление воды в машинное отделение, экипаж подал заявку на проведение аварийно-спасательных работ, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота.

В районе аварийного сухогруза, на борту которого 28 человек, находятся катер бонопастановщик «Валерий Барский» и рейдовый водолазный катер «Водолаз-31», установлены боновые заслоны длиной 430 м для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов. По данным пресс-службы, разлива нефтепродуктов и пострадавших нет.