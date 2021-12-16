В Геленджике увеличили количество камер в системе «Безопасный город»
К середине декабря в Геленджике к системе «Безопасный город» подключили 559 камер наружного видеонаблюдения
В районе Голубой Бухты на этой неделе установили 19 наружных камер, система охватила въездные группы в микрорайон и различные социальные объекты.
«Завершается монтаж 83 точек видеонаблюдения. Главная задача — увеличить их число в микрорайонах», — заявил глава Геленджика Алексей Богодистов.
В ближайшие дни новые камеры появятся на пешеходных переходах на улицах Луначарского, Киевской, Горького, Объездной. Также камеры установили около скейт-парка.
«К концу года в системе «Безопасный город» будет функционировать 649 камер», — отметил глава города.
Как ранее сообщали Юга.ру, в сельских округах Геленджика обновят зеленые зоны.
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