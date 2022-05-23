Сбер набирает школьников и студентов с идеями стартапов для участия в акселераторе. Подать заявку можно уже сейчас

Юго-Западный Сбербанк провёл стартап-встречи со 150 студентами и школьниками, которые хотят запустить свой бизнес в Ростове, Краснодаре и Ставрополе

В мае программы развития предпринимательских талантов SberZ и SberStudent объявили дополнительный приём заявок от команд с оформленной идеей для технологического бизнеса и планом ее реализации. Первых участников Сбер набирал в феврале.

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До начала первого этапа интенсива Юго-Западный Сбербанк провёл стартап-встречи со 150 студентами и школьниками, которые хотят запустить свой бизнес в Ростове, Краснодаре и Ставрополе. На встрече ребята пообщались с экспертами Сбера, региональными предпринимателями, представителями агентств поддержки предпринимательства и с победителями прошлых акселераторов.

Мария Прохорова

«В южных регионах страны мы ведём комплексную работу по выявлению и развитию талантливой молодёжи. Стартап-встречи и акселераторы уже зарекомендовали себя как одни из самых эффективных форм нетворкинга, командной проектной работы, бизнес-наставничества и «прокачки» креативного подхода к сложным задачам. Большинство их участников приходят к нам работать, выбирают специальность в вузе с перспективой трудоустройства в Сбере или запускают свой бизнес в партнёрстве с банком», — рассказала HR директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Поучаствовать в отборе могут учащиеся 8-11 классов школ, колледжей и техникумов, студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов. В заявке нужно обозначить подробное описание идеи, уже проверенную гипотезу и команду проекта до 8 человек. Оценивать будут новизну, технологическая составляющую и обоснованность бизнес-модели проекта. Победители смогут воплотить её вместе с персональным бизнес-наставником и представить руководству Сбера, других корпораций и инвесторам на демо-дне.

Регистрация на акселераторы SberZ и SberStudent продлится до 31 мая. Учащиеся школ, колледжей и техникумов могут подать заявку здесь, а студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов — тут.

Команды поборются за возможность получить персонального наставника — опытного предпринимателя и стартап-трекера, вместе с которым 3 месяца будут прорабатывать свои проекты и достигнут первых бизнес-результатов. Авторы стартапов в области искусственного интеллекта, игровой индустрии или в социальной сфере дополнительно получат консультации и наставничество профильных экспертов. Всего для работы с наставниками отберут 500 лучших команд.

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