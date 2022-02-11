Акселератор Sber500 приглашает к участию технологические стартапы

Пройти буткемп смогут 500 стартапов, а доступ к индивидуальной работе с менторами со всего мира получат 50 лучших команд. Программа бесплатная, подать заявку можно на сайте.

«В наших регионах страны много талантливой молодёжи с перспективными бизнес-идеями и желанием развиваться в IT-отрасли. Только в прошлом году мы выдали кредитов малому бизнесу на 60 млрд рублей. Значительная часть из них ушла на цифровизацию или на расширение собственного технологичного бизнеса. Уверена, что акселератор Sber500 поможет участникам «прокачать» своё дело и вывести его на принципиально новый уровень по инвестициям, масштабу работы и по узнаваемости на российском и мировом рынках», — заявила директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.

Программа акселератора рассчитана на десять недель и предполагает проработку продукта и развитие бизнеса. Все этапы будут курировать менторы и международные эксперты.



Программа состоит из трех этапов. Первый — онлайн-буткемп. Команды проработают предложение, узнают, как выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, получат обратную связь по своим проектам от менторов. По итогам будут отобраны 50 проектов. Во втором этапе 50 команд с менторами проверят ряд гипотез с целью найти лучшие возможности для роста бизнеса. 25 лучших проектов будут выбраны для следующего этапа. Третий этап — интенсивное офлайн-обучение, стартапы получат возможность встретиться с представителями компаний экосистемы Сбера, корпораций и фондов для того, чтобы обсудить возможное партнерство.

Финалисты выступят на демодне, где представят свои продукты и смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund. Выпускники трёх волн акселератора Sber500 уже привлекли 850 млн рублей инвестиций, из них 200 млн рублей — от Сбера.

«Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит ещё большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 даёт им определённый «знак качества» не только на российском, но и на мировом венчурном рынках», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.



Как сообщали ранее Юга.ру, Сбербанк провел онлайн-конференцию «Сбер PRO студентов».