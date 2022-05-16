В Краснодаре строители сдвинули самодельный памятник погибшим танкистам Великой Отечественной войны
Жители Краснодара пожаловались, что при строительстве жилого комплекса рабочие сдвинули памятник танкистам. В администрации сказали, что мемориал вовсе демонтируют
В телеграм-канале «Телетайп Краснодар» 15 мая опубликовали пост от жителей домов в районе Западного обхода. В нем говорится, что при строительстве жилого комплекса застройщик «бесцеремонно разрушил памятное место, где в феврале 1943 года в боях за освобождение Краснодара погиб экипаж танка Т-34».
16 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что «на обозначенной территории застройщика ООО «Дарстрой» подтверждается возможность нахождения памятного места».
«К работе уже подключили историков, которые в ближайшее время установят достоверность события, которому посвящен импровизированный мемориал», — говорится в сообщении.
Если историки подтвердят, что это место является памятным, на фасаде жилого комплекса установят табличку. Существующий мемориал демонтируют, «так как на этой территории планируется строительство дороги-дублера Западного Обхода, предусмотренную проектом планировки территории».