В Краснодаре строители сдвинули самодельный памятник погибшим танкистам Великой Отечественной войны

Жители Краснодара пожаловались, что при строительстве жилого комплекса рабочие сдвинули памятник танкистам. В администрации сказали, что мемориал вовсе демонтируют

В телеграм-канале «Телетайп Краснодар» 15 мая опубликовали пост от жителей домов в районе Западного обхода. В нем говорится, что при строительстве жилого комплекса застройщик «бесцеремонно разрушил памятное место, где в феврале 1943 года в боях за освобождение Краснодара погиб экипаж танка Т-34».

16 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что «на обозначенной территории застройщика ООО «Дарстрой» подтверждается возможность нахождения памятного места». «К работе уже подключили историков, которые в ближайшее время установят достоверность события, которому посвящен импровизированный мемориал», — говорится в сообщении.