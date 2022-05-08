11 мая МФЦ Кубани возобновят выездное обслуживание

Краснодарский край

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  • МФЦ © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    МФЦ © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 11 мая краевые многофункциональные центры возобновят выездное обслуживание заявителей

График работы офисов изменится в связи с отменой на Кубани режима повышенной готовности. Выездное обслуживание проводят бесплатно для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами, Героев Советского Союза и РФ, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена Мужества, детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы.

«Во время приема заявки на выездное обслуживание сотрудники МФЦ заранее проконсультируют заявителя по необходимому пакету документов, после чего в выбранный день и время приедут зарегистрировать услугу. Когда документы будут готовы — возвратят заявителю зарегистрированный результат», — рассказал директор краевого МФЦ Валерий Середа.

С новым графиком работы краевых МФЦ можно ознакомиться на портале.

МФЦ

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