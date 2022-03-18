На Кубани смягчили антиковидные ограничения. Но масочный режим остался

18 марта власти края отменили ряд ограничений, введенных в период пандемии. Они касаются работы библиотек, боулинга, предприятий розничной торговли, проведения школьных и студенческих мероприятий

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе с 18 марта возобновляют работу читальные залы в библиотеках, боулинги. Также прекращает действовать запрет на проведение детских межшкольных и межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями с участием студентов и курсантов.

В торговых залах снимаются ограничения по числу посетителей, а гостиницы и другие средства размещения могут снова принимать организованные группы детей из других регионов страны.