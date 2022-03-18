На Кубани смягчили антиковидные ограничения. Но масочный режим остался
18 марта власти края отменили ряд ограничений, введенных в период пандемии. Они касаются работы библиотек, боулинга, предприятий розничной торговли, проведения школьных и студенческих мероприятий
Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе с 18 марта возобновляют работу читальные залы в библиотеках, боулинги. Также прекращает действовать запрет на проведение детских межшкольных и межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями с участием студентов и курсантов.
В торговых залах снимаются ограничения по числу посетителей, а гостиницы и другие средства размещения могут снова принимать организованные группы детей из других регионов страны.
Режим повышенной готовности продолжает действовать до 30 мая. Масочный режим в регионе сохраняется, как и требование к соблюдению социальной дистанции.
Ранее Юга.ру писали, что 18 марта мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что улица Красная вновь станет пешеходной по выходным. Такое решение власти города мотивировали снижением количества новых случаев коронавируса.