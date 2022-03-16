Показатель «деловой» коррупции в Адыгее составил меньше 1%

Власти Адыгеи обсудили антикоррупционные меры в республике

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел задание по противодействию коррупции. В нем приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра республики Анзаур Керашев, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, руководство УФСБ и прокуратуры республики, Верховного суда Адыгеи и силового блока. На заседании обсудили итоги работы по профилактике коррупционных правонарушений в 2021 году, результаты социологического исследования по оценке уровня коррупции в республике, а также положение дел в данной сфере в органах местного самоуправления. Начальник Управления Главы Адыгеи по профилактике коррупционных и иных правонарушений Алексей Селезнев рассказал, что ведомство приводит нормативные правовыа акты республики в соответствие с требованиями федерального законодательства. Из 16 проектов нормативно-правовых актов утверждено 12.

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Все выявленные нарушения в декларациях о доходах госслужащих направляют в прокуратуру. Кроме того, управление провело 16 антикоррупционных проверок. По их итогам три должностных лица уволили в связи с утратой доверия. В 2022 году запланированы проверки в отношении 11 исполнительных органов госвласти. Отдельно выступил Анзаур Керашаев. Он отметил, что все выявленные нарушения нарушения антикоррупционного законодательства антикоррупционного законодательства устранены. ВВиновныеые получили получили административное наказаниее наказание. Глава Адыгеи указал на необходимость жесткого контроля за исполнением государственными муниципальными служащими декларационных кампаний: «Специалисты кадровых служб в министерствах, ведомствах, а также муниципальных органах власти обязаны вести системную работу по своевременному сбору деклараций о доходах и имуществе служащих. Важны не только соблюдение сроков подачи деклараций, но достоверность и полнота, содержащейся в них информации. Вместе с тем особое внимание нужно уделять повышению квалификации сотрудников в сфере противодействия коррупции. И эта деятельность не должна носить формальный характер».

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